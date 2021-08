Sie sehen cool aus und sind perfekte Begleiter in unserem (oft) stressigen Alltag: Crossbody-Taschen. 2021 liegen sie einmal mehr im Trend. Wir zeigen dir, welche Styles wir mit den Bags am liebsten mögen.

Crossbody-Taschen sind praktisch und stylisch zugleich. Nicht umsonst gilt die Bag als Taschentrend 2021. Warum wir sie lieben und wie wir sie am liebsten kombinieren, verraten wir dir gern.

Crossbody-Bag: Der Taschentrend 2021

Die allerbeste Nachricht direkt zu Beginn: Eine schlichte Crossbody-Bag kannst du zu allem kombinieren. Als Stilbruch zu einem schicken Sommerkleid, zum Unterstreichen deiner Lässigkeit zu Jeans bzw. Shorts und Sneakern – alles geht. Wer es weniger schlicht mag, kann mit der passenden Crossbody-Tasche auch richtig auftrumpfen und für einen tollen Hingucker sorgen.

Doch egal ob als Highlight, Stilbruch oder unauffälliger Begleiter – eines haben Crossbody-Taschen als Trendobjekt stets gemein: Sie sind wahnsinnig praktisch. Dank des langen Riemens und der Tragemöglichkeit, die der Crossbody-Bag (zu deutsch: Umhängetasche) ihren Namen gibt, hast du deine Hände stets frei für andere Dinge, etwa Kinderwagen, Coffee-to-go-Becher, Shoppingbags ...

In Sachen Größe gibt dir die Crossbody-Tasche ebenfalls ein Gros an Freiheit: Von den Maßen einer Handtasche bis hin zu denen eines Shoppers ist alles möglich. Das macht sie zu einem perfekten Alltagsbegleiter, bei dem du dennoch nicht auf den Trendaspekt verzichten musst.

Diese Crossbody-Taschen lieben wir

Klassisch im Handtaschenformat

Du setzt beim Inhalt deiner Tasche gern auf das Motto "weniger ist mehr"? Dann bevorzugst du im Alltag vermutlich eher kleine Handtaschen als große Shopper, um das Nötigste dabei zu haben. Mit einer Crossbody-Tasche in der Größe einer Handtasche hast du deine sieben Sachen kompakt verstaut und immer griffbereit. Ob edle Varianten in schwarzem (Fake-)Leder, in Naturtönen oder knalligem Rot als Highlight des Outfits – alle Geschmäcker werden bedient.

Crossbody-Bags aus Naturmaterialien

Taschen aus Naturmaterialien wie Korb, Bast oder Stroh sind auch im Sommer 2021 weiterhin ein riesiger Trend. Auch (Fake-)Ledertaschen in Flechtoptik sind top aktuell. Kein Wunder, dass sich die Kombination mit dem Crossbody-Taschen-Trend bestens eignet, um seine Habseligkeiten beim Stadtbummel, auf dem Weg zur Arbeit oder während eines Spaziergangs immer dabei zu haben. Crossbody-Taschen aus Korb und Co. runden sommerliche, verspielte Looks ab. Besonders zu Sommerkleidern mit Blumenmustern sind sie ideal.

Pastelltöne für einen zusätzlichen Trendfaktor

Egal was – wenn du in diesem Sommer Pastelltöne trägst, bist du immer richtig angezogen. Denn Pastelltöne liegen einmal mehr im Trend. Mit einer Crossbody-Tasche in einem zarten Pastellton liegst du somit doppelt richtig. Apricot, Mint, Hellblau, Rosé oder Pistazie ... – picke dir einfach deine Lieblingsfarbe heraus oder kombiniere die Töne, wie es dir gefällt. Auch bei der Entscheidung, ob du lieber auf einen monochromen Look in Pastell setzen willst oder nur einzelne It-Pieces in sanften Farben wählst, bist du völlig frei. Der Trendfaktor ist auf jeden Fall auf deiner Seite.

Sportliche Modelle für den Streetlook

Eigentlich ist die Gürteltasche keine klassische Crossbody-Tasche im herkömmlichen Sinne. Doch nicht erst seit dem Frühjahr / Sommer 2021 wird sie deutlich häufiger zur Crossbody-Bag umfunktioniert als um die Hüfte getragen. Warum auch nicht? Bunte Designs, coole Materialien und die neue Positionierung machen aus der lange verpönten Gürteltasche ein Must-have für Fashionistas. Zudem geben sie jedem Outfit einen coolen Touch und schlichten Looks das gewisse Extra an Style.

