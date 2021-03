Perlen bekommen 2021 ein cooles Upgrade – und wir liiieben den neuen Schmuck

Perlen erinnern euch an Omi? Das war mal! Der weiß schimmernde Schmuck bekommt 2021 ein stylisches Upgrade und gehört nun zu Recht zu den coolsten Schmucktrends des Jahres.

Denken wir an Perlen, denken wir oft auch an lange Nachmittage, die wir mit der Nase gaaanz tief in Omas Schmuckkästchen verbracht haben. Wir haben gerne darin gekramt und uns die weiß schimmernden Ketten dann mit Freude um den Hals gelegt, um die nächsten Stunden feine Dame spielen zu können. Ja, Perlen galten lange Zeit als spießig und waren eher als Lieblings-Accessoire der betagten Theatergängerinnen verschrien. 2021 ist damit allerdings Schluss, denn Perlen feiern ihr großes Comeback auf der Fashion-Bühne – und das in einem neuen, super coolen Gewand!

Neben den klassischen, runden Perlen ist jetzt nämlich vor allem die nicht ganz so perfekt geformte Barockperle auf dem Vormarsch. Sie kommt in spannenden Materialmixen daher und wird in kunstvolle Designs verpackt, die jedes Schmuckstück zum echten Hingucker machen.

So tragen wir Perlen im Sommer 2021

Go big or go home – so oder so ähnlich klingt 2021 wohl das Motto in Sachen Perlen. Denn die Devise der Schmuck-Designer lautet: Je größer, desto besser. Und wir machen den Trend nur zu gerne mit. XXL-Barockperlen tragen wir somit am liebsten in Kombination mit chunky Kreolen, großen Gliederketten, mit jeder Menge Golddetails wie Plättchen oder Münzen sowie kunstvoll eingefasst in vergoldete Muscheln oder hauchdünnen Golddraht.

Doch nicht nur die Perle in Übergroße hat unser Herz im Sturm erobert, auch die XS-Version hat sich ihren Platz in unserem Schmuckkästchen verdient. Dicht aneinandergereiht als cooler Choker oder in Gesellschaft mit kunterbunten "Kinderperlen" als Armbändchen avancieren 2021 zum echten Feel-Good-Schmuck.

Perlenschmuck hat seine dicke Staubschicht damit definitiv abgelegt und ist völlig zu Recht zum Liebling der Stars und Influencer aufgestiegen, die 2021 garantiert nicht mehr ohne ihren neuen Lieblingsschmuck das Haus verlassen. Besonders schön wirken die weiß schimmernden Perlen übrigens zu luftigen Kleidern und gebräunter Haut.