Auf diese Frühlingskombi setzen wir jetzt

Mal Sonnenschein, mal Graupelschauer ... sich im Frühling richtig zu kleiden ist sooo schwierig. Die Promi-Ladys zeigen dafür die perfekte Kombi: Leggings zu Boots. So wird das Styling perfekt!

Am liebsten würden wir ja schon wieder unsere Sommerkleider, Shorts und Sandalen rausholen – aber damit müssen wir wohl noch ein bisschen warten, wir wollen schließlich keine Erkältung oder Blasenentzündung riskieren. Dennoch muss es jetzt nicht mehr der warmhaltende Lagenlook aus Winterjacke, Schal, Strumpfhose und Jeans drüber sein. Die Stars zeigen uns, welche Kombi gerade super angesagt ist – und auch mal einen Wetterwechsel übersteht: Leggings zu Boots.

Frühlingstrend: Leggings zu Boots

Leggings haben wir natürlich mittlerweile längst in unterschiedlichen Farben und Formen im Schrank hängen. In den vergangenen Saisons haben wir sie allerdings meistens zu Sneaker oder Sandalen kombiniert – also eher lässig. Jetzt bekommen sie endlich ihr verdientes Upgrade: Nun tragen wir sie mal wieder schick in Kombination mit hochwertigen Materialien und Schmuck. Und was wir dabei an den Füßen haben? Na Boots natürlich!

Irina Shayk © Raymond Hall/GC Images / Getty Images

Dabei müssen wir allerdings drauf achten, dass es sich nicht um Ugg Boots (so bequem sie auch sind) handelt. Die haben ja auch grade ihr Revival aber sind in Kombination mit Leggings doch eine Spur zu gemütlich. Wir wollen Glamour! Also nehmen wir feine Ankle Boots aus Leder mit Absatz oder auch coole Bikerboots im Rock-Chic mit Nieten und Schnallen.

So werden sie kombiniert

Wichtig also: Der Trend-Faktor. Die Leggings sollte schwarz sein, nicht zu sportlich aussehen und klassisch aus Jersey oder auch aus Lederimitat oder Lack sein. Auch die coolen, angesagten Ottoman-Leggings mit Schlitz eignen sich perfekt. Obenrum tragen wir klassische Wollmäntel (wer den Po bedecken möchte), angesagte Puffer-Jackets oder auch elegante Westen. Dazu passen coole Sonnenbrillen und natürlich jede Menge Schmuck und Accessoires.

Jeans und Sneaker wandern dann mal gaaanz weit nach hinten in unseren Schrank.