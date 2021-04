Das ist der überraschendste Schuhtrend des Jahres

In der Mode kommt alles wieder – auch die fraglichen Trends. Aktuell feiern Clogs ihr großes Comeback als DER Sommerschuh 2021. Clogs? Ja, richtig gehört! Richtig gestylt ist er eine echte Bereicherung für unsere Sommer- und sogar Herbstgarderobe – Sarah Jessica Parker macht vor, wie's geht.

Schon Carrie Bradshaw wusste: Schuhe sind das i-Tüpfelchen eines jeden Outfits und entscheiden über einen gelungenen Look oder Fashion-Fauxpas. Modisch vertrauen wir der Expertise der ewigen Stilikone blind. Keine Frage also, dass wir auch diesen – auf den ersten Blick zugegeben fraglichen Schuhtrend – sofort nachstylen werden: Denn ein Selfie auf Instagram beweist, dass SJP diesen Sommer nicht etwa in Manolos, sondern in Clogs durch die Straßen New Yorks stöckelt.

Clogs – der Trendschuh schnell erklärt

Markenzeichen der Clogs – die ihren Ursprung in England und Schweden haben – sind die extravaganten Holzsohlen und die offene Ferse. Einst wegen ihrer Robustheit als Arbeiterschuhe getragen, entwickelten sich Clogs rasch zum modischen Eyecatcher. Ihren Beliebtheits-Zenit erlebten die Schuhe in den 70er Jahren, danach gerieten sie für lange Zeit in Vergessenheit. Bis jetzt: Designer wie Miu Miu, Gucci oder Jacquemus gaben Clogs ein modisches Makeover und verhalfen den oft als "hässlich" verschrienen Schuh zum Trend-Piece des Jahres.

Die neuen Modelle kommen durch Riemchen, Absatz und Plateau sehr viel femininer daher. Auffällige Details wie glitzernde Schnallen, Blumenapplikationen oder Broschen sorgen zudem für eine gehörige Portion Extravaganz und machen den Holzschuh ausgehtauglich.

Miu Miu verleiht den robusten Holzschuhen durch extravagante Details Glam-Faktor. © Imaxtree

Warum wir Clogs (wieder) lieben

Die Suche nach den perfekten Sommerschuh ist schwierig: Luftig sollen sie sein, bequem, stylish und modern. Wer zum Kleidchen nicht immer nur Flats oder Sneaker kombinieren möchte, hat es in Sachen Schuhe nicht leicht. Auch wenn wir Stilbrüche lieben, manchmal sind sie einfach too much. In hochhackigen Sandalen oder Ballerinas wirkt der Look jedoch schnell overdressed oder zu girly. Ein Zwischending aus allen genannten Schuhen müsste her – und damit wären wir bei den Clogs: Sie sind durch den breiten, robusten Absatz ultra-bequem, schummeln uns ein paar Zentimeter größer, sind durch die offene Form angenehm luftig und sehen top aus. Überzeugt?

So stylen wir Clogs jetzt

Zu Clogs passt alles was Weiblichkeit schreit. Zarte Kleider oder Röcke wirken der robusten Form des Schuhs entgegen. Farblich kannst du dich bei den meisten Clog-Modellen austoben, denn zu den Naturtönen der Sohle passt nahezu alles. Besonders harmonisch wirkt der Look jedoch, wenn du auch bei deinen restlichen Outfit natürlichen Tönen wie Cremé, Braun oder Weiß den Vortritt lässt.

Auch cool: Wer es eher casual mag, setzt auf einen lässigen Denim-Look. Denn Clogs sind aktuell nicht das einzige 70er-Relikt, dass wieder auf dem Moderadar erscheint. Modemutige machen den Retro-Look komplett und stylen zu Clogs Schlag- oder Mumjeans, weite Hemden und Korbtaschen.

Aber nicht nur im Sommer sieht der Schuh toll aus: In Kombi mit ausgefallenen Söckchen wird der offene Schuh herbsttauglich gemacht. We love!

Ihr seht: Clogs sind besser als ihr Ruf. Wir sind jedenfalls vom Trendpotenzial der Holzschuhe überzeugt und werden in das ein oder andere Paar investieren. Ihr auch?