Das sind die 3 Looks, die im Frühling 2021 jeder nachstylen sollte

Neuer Monat, neue Lieblingslooks und ein Trend, der sich wie ein roter Faden durch alle Styles zieht. Moderedakteurin Ann verrät, auf welche Details es in dieser Saison ankommt.

April, April, der macht, was er will – diese Redewendung war wahrscheinlich noch nie so wahr wie im April 2021. Nicht nur, dass das Wetter gefühlt im Minutentakt zwischen Hagelschauer und Sonnenschein hin und her wechselt, auch in Sachen Mode steht zumindest in meiner kleinen Welt gerade so einiges Kopf.

Statt wie sonst die neuesten Kleider und Röcke in Augenschein zu nehmen und es mir so in meiner bisherigen Komfortzone schön gemütlich zu machen, wandert der Cursor meiner Maus immer öfter in die Hosen-Sparte meiner liebsten Onlineshops. Say what??? Jaaa, es geschehen noch Zeiten und Wunder. Vielleicht liegt es aber auch nur an diesen (immerhin zwei von drei) grandiosen Looks, denen ich als Moderedakteurin mit ausgeprägtem Kleidchen-Fimmel nicht widerstehen kann.

Boho Vibes

Aber warum sollte ich auch, immerhin hat der Mode-Frühling 2021 so viel zu bieten – vor allem an der Hosen-Front. Mein persönlicher Favorit: diese Wide-Leg-Pants in Cremeweiß. Sie zaubert super lange Beine und schafft einen lässigen und zugleich eleganten Look. Dazu eine Strickjacke mit Boho-Vibes, wie es dir portugiesische Influencerin Helena Soares hier vormacht – et volià! Filigraner Goldschmuck, ein Paar Sandalen mit mittelhohem Heel und eine Clutch – mehr braucht es nicht, um dem Frühling perfekt einzuläuten.

Figurschmeichler

Ich lege mich fest: Cremeweiß ist DIE Farbe für 2021 und deswegen auch in meinem zweiten Lieblingslook omnipräsent. Die schmale Hose mit Bundfalte kommt dank ihres extrahohen Bundes groß raus und zaubert nicht nur optisch ein paar Zentimeter Beinlänge dazu, sondern auch eine Wahnsinns-Taille. Das salbeigrüne Top mit Puffärmeln gibt dem Look unterdessen eine verspielte Note. Besonders schön dazu: Die hohen Mules aus transparentem Kunststoff. Die waren im vergangenen Jahr schon angesagt und bleiben uns zum Glück auch 2021 noch erhalten.

Colour explosion

Die beiden Hosen-Looks lassen mein Modeherz ein wenig schneller schlagen, das heißt aber nicht, dass Kleider diesen Frühling in meinem Kleiderschrank ausgedient haben. Es wäre ja auch eine Schande, schließlich gibt es Oversize-Blusenkleider in Knallpink, die so laut Frühling und Sommer rufen wie eine Kugel Himbeersorbet bei einem Spaziergang um die Hamburger Alster bei 25 Grad. Dieser Look von Xenia Adonts macht gute Laune, ist super lässig, soooo trendy und vor allem durch die Accessoires ein echtes Highlight. Ich sage nur: Lilafarbene Thong Heels und beigefarbene Valentino-Bag in Strick-Optik (gaaanz große Taschen-Schmacht!)