Diese Farbkombis stehen im Sommer ganz hoch im Fashion-Kurs

Schluss mit dezent, im Sommer 2021 wird ganz tief in den modischen Farbstoff gegriffen. Wir zeigen euch drei Kombinationen, die jetzt mega angesagt sind und garantiert für gute Laune sorgen.

Alles neu macht der Sommer 2021: Haben wir unseren Kleiderschrank im vergangenen Jahr komplett auf Pastell umgestellt, geht es in dieser Saison wieder knallig zu. Softe Eiscremefarben wie Butterblumengelb oder Pistaziengrün werden von Signalfarben abgelöst, die, vor allem miteinander kombiniert, für das ultimative Fashion-Revival sorgen.

Das kommt euch bekannt vor? Uns auch! Wir erinnern uns alle noch zu gut an die Sommer, in denen wir Knallfarben so mutig gestylt haben, dass daraus zum Teil abenteuerliche Looks entstanden sind. Und auch wenn es der ein oder andere damals vielleicht ein bisschen zu gut gemeint hat mit der kunterbunten Mode, so sind wir uns doch in einem Punkt einig: Die Looks haben für ganz viel gute Laune gesorgt. Und davon können wir 2021 eine Extraportion gebrauchen.

In diesem Sinne: Welcome back, Colour blocking! Damit die Euphorie um die Signalfarben aber nicht gänzlich unkontrollierbare Züge annimmt, zeigen wir euch drei Kombinationen, die 2021 ganz besonders hoch im Kurs stehen.

Orange-Grün

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Orange und Grün von Kopf bis Fuß – da ist die gute Laune vorprogrammiert. Das satte Grün geht garantiert nicht unter, ist gleichzeitig aber nicht so knallig, dass es eine Extraportion Mut erfordert und somit die perfekte Farbe für alle Colour-Blocking-Anfänger. Unser Favorit: Ein edles Mittelgrün bis Tannengrün. Die Mutigeren unter euch können allerdings auch zu hellen Grünnuancen bis hin zu Neongrün greifen. Beim Orange haben wir hingegen etwas weniger Spielraum. Hier lautet die Devise: je knalliger desto besser. Und wem das noch immer nicht reicht, der macht es wie Jeanette Madsen und setzt einen kleinen zusätzlichen Akzent mit einer dritten Farbe.

Blau-Pink

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Es ist die mitunter bekannteste Farbkombination, wenn es um Colour Blocking geht, aber eben auch die Coolste und deswegen völlig zu Recht in dieser Liste vertreten: Blau und Pink harmonieren so gut miteinander wie kaum ein anderes Duo. Wir schöpfen deswegen aus den Vollen oder setzen auf ein intelligentes Bindeglied, das die beiden Farben so miteinander vereint, dass der Look insgesamt etwas dezenter daherkommt. Die französische Influencerin Ellie macht es vor: Der dunkelrote Lederrock passt vom Unterton perfekt zum knallblauen Shirt und den pinkfarbenen Accessoires – und bringt so etwas Ruhe in den Look. Wer in Sachen Unterton unsicher ist, der kann auch zu Bindegliedern in Schwarz, Weiß oder – diesen Sommer besonders schön und angesagt – Beigenuancen greifen.

Lila-Gelb

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

2020 ist die Flieder-Welle über uns hereingebrochen und seitdem nicht wieder weggeschwappt. Zum Glück, denn zumindest wir haben noch lange nicht die Modenase voll von Lila. Während wir uns im vergangenen Jahr aber voll und ganz mit dieser einen Farbe begnügt haben, stellen wir ihr 2021 einen Partner zur Seite, der sie schnurstracks in neue Fashion-Sphären katapultiert. Hello, Gelb! Das neue Traumduo am Modehimmel ist so frisch und stylisch, dass Inluencer:innen wie Leonie Hanne ihm längst verfallen sind. Besonders angesagt ist auch hier wieder die Kombi aus einem unifarbenen Komplettlook mit Accessoires in dem anderen Ton.