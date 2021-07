3 Looks, die wir im Sommer sofort nachstylen

Der Sommer ist da und mit ihm jede Menge Looks, die es unserer Redakteurin sofort angetan haben. Ann verrät euch ihre drei Favoriten.

Wir sind endlich im Sommer angekommen (sogar hier in Hamburg) und seitdem steht mir modisch der Sinn nach Farbe, Farbe und noch mehr Farbe! Schluss mit gedeckten Tönen und schweren Stoffen und hallo frische Sommerlooks, die definitiv Lust auf ausgelassene Strandtage und jede Menge Cafébesuche mit der BFF machen. Meine virtuellen Warenkörbe sind bei einigen Onlineshops jedenfalls schon prall gefüllt – was auch kein Wunder ist, immerhin zeigen sich die Influencer in Sachen Style aktuell von ihrer allerbesten Seite und sorgen so für jede Menge Fashion-Inspiration, die mich schnurstracks in ein kunterbuntes Hoch versetzt. Beweise gefällig? Diese drei Outfits würde ich am liebsten 1 zu 1 nachstylen.

Pink is my lucky colour

Hätte mich letztes Jahr einer in ein all pinkfarbenes Outfit gesteckt, wäre ich vermutlich protestierend davongelaufen. Tja, Zeiten ändern sich! Diesen Sommer kann es in meinen heiligen drei Schrankwänden allerdings gar nicht pink genug zugehen. Mein Favorit: dieses leuchtende Wickelkleid in Midilänge und Satinoptik von Milena Karl. Es sieht super elegant aus, schummelt den Teint die ein oder andere Nuance brauner und bekommt mit gleichfarbigen Accessoires wie rosafarbenen Riemchensandalen und Trendbag ein echtes Style-Upgrade. Jetzt noch ein bisschen Goldschmuck – et volià, ich bin im Modehimmel!

So geht man trendy auf Nummer sicher

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Jaaa, weiße Kleider im Sommer sind so neu wie Eiskugeln in der Waffel. Aber wie heißt es so schön? Never change a winning team – und eins ist so sicher wie das Amen, wenn man sein Lieblingsteil im Sale ergattert: In einem weißen Sommerkleid kann man niemals verlieren. Vor allem dann nicht, wenn es mit Herzausschnitt, Puffärmeln und Beinschlitz einen trendigen Twist erhält und in einer coolen Leinenversion so schön unaufgeregt daherkommt. Caro Daur macht es vor und stylt zu meinem Lieblingspiece cognacfarbene Samtballerinas mit XL-Schleife (sooo süß, oder?). Und eine braune Handtasche sowie eine goldene Gliederkette. Love it!

Sommerstyle Deluxe

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Alexandra Lapp steht für trendige Looks der Luxusklasse. Zugegeben: Was sie trägt, kann ich mir in der Regel niemals leisten. Muss ich aber auch nicht, denn als Inspirationsquelle sind ihre Outfits mindestens genauso wertvoll. Auf meinem virtuellen Merkzettel für diesen Sommer stehen ab sofort somit: Weißes Oversize-Hemd (am besten aus der Herrenabteilung oder direkt aus dem Kleiderschrank des Boyfriends) und High-Waist-Shorts mit Foulard-Print. Ob auf Santorini, Ibiza oder zuhause – mehr Sommer im Style geht kaum! Und noch etwas habe ich dank Alex neu für mich entdeckt: Espadrilles mit Keilabsatz. Habe ich sie vor einigen Jahren noch aus meinem Schuhschrank gekickt, wird 2021 definitiv wieder ein neues Paar bei mir einziehen. Die passen nicht nur zu einem Look á la Lapp, sondern auch zu weißen Sommerkleidern und Outfits in Pink. Win win also!