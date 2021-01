Kate trägt bereits DEN Modetrend 2021 – und auch wir lieben ihn!

In Sachen Trends hat Kate nicht selten den richtigen Riecher – und auch bei einem ihrer letzten öffentlichen Auftritte überzeugte die Herzogin wieder in einem echten It-Piece.

Ob super sportlich in Jeans und Sneakern oder ultra glamourös im Abendkleid mit Glitzer-Pumps – Kate gehört seit Jahren zu den größten Fashion-Vorreiterinnen. Was die Herzogin trägt, ist nicht selten binnen weniger Minuten ausverkauft und hat schon so manchem Label zu Weltruhm verholfen. Es ist also keine große Überraschung, dass Kate auch 2021 wieder das gepuderte Näschen vorne hat und bereits im November des vergangenen Jahres ein Teil trug, dass jetzt ALLE haben wollen. Kurz: Die 80er Jahre feiern ihr großes Comeback – und mit ihnen die stark betonten Schultern.

Zugegeben, ganz neu ist dieser Trend ist, schließlich shoppen wir schon länger Tops, Kleider und Co. mit akzentuierten Schultern, doch im neuen Jahr legen die Designer noch eine Schippe drauf. Kate machte es bereits vor und trug in einem Video, in dem sie allen Beteiligten ihres "Hold still"-Fotoprojektes dankte, einen korallroten Blazer mit XXL-Schulterpolstern. Es war dieses kleine Detail, das ihrem an sich konservativen Outfit diesen Hauch von Coolness verlieh, der den Look der Royal so oft ausmacht.

© Getty Images

2021 wollen auch wir ein Stück dieses royalen Trends. Nachdem bereits etliche Lederteile und Fransen-Pieces in den Startlöchern stehen, um ihr großes Fashion-Comeback zu feiern, reihen sich die Schulterpolster in das 80s-Revival mit ein. Und das Beste: Der Trend hat die Shops längst erreicht.

So trägst du XXL-Schulterpolster

Wer es wie Kate macht, greift zu schmal geschnittenen Blazern oder Mänteln und liegt damit bereits goldrichtig. Wer es lässiger mag, der setzt hingegen auf Oberteile im Oversize-Look, die wirken, als hätten wir sie frisch aus dem Kleiderschrank unseres Boyfriends gemopst. Eine sichere Bank und weiterhin ganz oben auf unserer Must-have-Liste sind zudem Powersuits. In pastelligen Tönen dominieren sie den kommenden Mode-Frühling und erhalten dank der XXL-Schulterpolster ein cooles Trendupdate.

© Imaxtree

In Sachen Accessoires halten wir uns dafür allerdings zurück. Schlichte Basicshirts, schmale Hosen sowie chunky Gliederschmuck sind die besten Mitspieler im Schulterpolster-Game.