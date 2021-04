So kombinieren die Fashionistas den angesagten Look

Neon-Liebe So kombinieren die Fashionistas den angesagten Look

Was gerade angesagt ist, wissen die Stars und Influencer genau. Deshalb sollten Sie genau hinsehen, welche Trends sie gerade tragen. Dieser hier scheint aktuell besonders hoch im Kurs zu stehen.

Auf dem roten Teppich können die Promis und Influencer aktuell nicht stehen, deshalb machen sie einfach die Straße zu ihrem Red Carpet. Hier dreht sich allerdings alles um Streetstyles. Ein Modetrend scheint es den Stars besonders angetan zu haben.

Modetrend Neon: So tragen ihn die Stars

Neon ist momentan überall zu sehen. Auch wenn der Trend 2019 schonmal groß war, lassen ihn viele Fashionistas jetzt wieder aufleben. Zugegeben: Auf den ersten Blick scheinen die grellen und vor allem ausgefallenen Farben nichts für jeden zu sein. Aber auf den zweiten Blick sollten Sie feststellen, dass Neon eigentlich sehr vielseitig und auch unauffällig sein kann. Hier kommt der Beweis ...

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Heidi Klum hat gerade erst im neongrünen Blazer die Straßen unsicher gemacht. Natürlich ist so ein Teil nicht gerade dezent. Wer den Neon-Trend dagegen erstmal ausprobieren will, der macht es wie Influencerin Leonie Hanne und setzt statt auf Kleidung auf Accessoires. Eine neonfarbene Tasche, Haarbänder, Sonnenbrillen oder Schuhe sind hierfür perfekt.

Vor allem mit Jeans oder Basic-Farben wie Beige, Schwarz oder Weiß harmonieren fast alle Neontöne und der Look wirkt nicht so schnell überladen. Wer ganz klein anfangen will, der setzt im ersten Schritt nur auf Neon-Nagellack wie Chiara Ferragni.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Für Mutige: All Over Neon

Sie lieben Neon sowieso schon? Dann machen Sie es Heidi Klum, Elsa Hosk oder Ashley Roberts nach. Entweder wählen sie ein einzelnes Key-Piece in Neonfarben oder kreieren gleich einen Monochrome-Look daraus. Ein Power Suit in knalligem Pink oder Grün kann richtig toll und frisch aussehen. Oder wie wäre es mit einer Kombi aus zwei verschiedenen Neonfarben? Gelb und Pink können richtig toll zusammen aussehen. Wichtig ist nur, dass Sie sich in ihrem Outfit wohlfühlen. Denn solange das der Fall ist, kann so oder so gar nichts schiefgehen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Verwendete Quellen: Instagram.com

Dieser Artikel ist ursprünglich bei Gala.de erschienen.