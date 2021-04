So tragen wir das Trend-Piece Lederhose jetzt!

Styling-Update So tragen wir das Trend-Piece Lederhose jetzt!

Dass Lederhosen nicht nur Gästen vom Oktoberfest oder der Biker-Crew vorbehalten sind, wissen wir längst. Die Lederhose ist seit Jahren ein Must-have bei Fashionistas. Jetzt bekommt das klassische Lederteil aber ein Fashion-Upgrade. Wir zeigen euch, welche Lederhosen wir lieben und wie wir sie super stylisch kombinieren.

Die Lederhose gehört zu den Trends, die nie ganz aus der Fashion-Welt verschwinden und uns durch Abwandlungen immer wieder den Kopf verdrehen. Wo wir jahrelang nur zur eng geschnittenen Lederhosen oder zur Lederleggings unter großen Pullovern gegriffen haben, setzen wir in diesem Jahr auf Lederhosen im Slouchy-Style, als weite Culotte oder bequem mit super hohem Bund. Dabei ist es ganz egal, ob ihr euch für das klassische Schwarz entscheidet oder ob es doch eine Lederhose in jeder anderen Farbe wird. Aber wie kombiniert man das Allround-Talent am besten? Wir zeigen euch die coolsten Lederhosen Styles.

Blusenlook

Klingt zu langweilig? Von wegen! Wir finden Bluse ist nicht immer gleich Bluse. Das klassische weiße Modell ersetzen Fashion-Liebhaberinnen jetzt durch knallige Farben und Oversized-Schnitte und geben dem Blusen-Trend so einen neuen Style-Twist. Fashionista Leonie Hanne wählt eine weite Lederhose im Senfton und kombiniert sie mit einer knallig gelben Bluse, die sie hochgeschlossen trägt. Der Look ist nicht nur absolut bürotauglich, sondern katapultiert uns in ganz andere Fashion-Dimensionen.

Wir lieben es kuschelig

Zugegeben: Der Trend aus Strickteilen und Lederhose ist nichts komplett neues, aber eine Kombi, auf die wir einfach nicht verzichten können. Strickteile sind schon das ganze Jahr weit oben auf unserer Fashion-Liste zu finden und auch zur kalten Jahreszeit funktioniert der Look perfekt. Style-Queen Magdalena Fuez setzt in ihren Looks meist auf Basics. Die Lederhose trägt sie mit einem großen Sweater in Grau und beweist, dass super gemütlich auch absolut schick sein kann.

Blazer-Kombo

Blazer gehen absolut immer, oder? Und zusammen mit einer lässigen Lederhose sind wir im Modehimmel angekommen. Style-Expertin Lena Lademann weiß genau, wie der Look funktioniert und trägt einen locker geschnittenen Blazer in Camel zur Lederpants im Burgundyton. Um ihre Taille zu betonen, pimpt sie den Look mit einer Bauchtasche. Das ist nicht nur ultra schick, sondern auch noch praktisch.

Diese Kombi wollen wir sofort haben! Die klassische Lederleggings ist nämlich nie ganz vergessen. Diesen Herbst und Winter stylen wir sie am liebsten mit allem, was oversized sitzt und bequem ist – natürlich niemals ohne dabei den Style-Faktor außer Acht zu lassen. Mode-Influencerin Olivia Rose macht vor, wie aus bequemen Alltags-Pieces ein richtig cooler Streetstyle Look entsteht. Wir lieben den großen Hoodie und das lässige Shaket. Die lieblings-Sneaker, ein wärmender Beanie und die Sonnenbrille werten das Outfit blitzschnell auf.

Slouchy-Style

Wir liiiieben Lederhosen im Ballon-Look und stylen sie am allerliebsten mit engen Shirts oder Basic-Bodies. Fashion-Profi Leonie Hanne kombiniert das Trendteil mit einem knalligen Trenchcoat und einem schlichten Oberteil. Statt der Sandalen tragen wir lässige Sneaker oder spitz zulaufende Booties. So verleihen wir dem Look einen extra Wow-Effekt.