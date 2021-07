So tragen wir den Sommerklassiker jetzt

Die Trekkingsandale ist seit dem vergangenen Jahr wieder DER Trendschuh des Sommers. Diese Saison tragen wir ihn allerdings etwas anders – und zwar so.

Schon allein beim Lesen des Wortes Trekkingsandalen läuft es sicher einigen von euch kalt den Rücken runter. Dabei gibt's gar keine Grund. Auch, wenn der Trendschuh irgendwie unsexy klingt, können wir ihn diesen Sommer richtig sexy stylen. Wie? Verraten wir euch hier!

Die klassische Trekkingsandale kennen wir eigentlich von unserem Outdoor-Abenteuer aus der Kindheit. Nun ist der Trendschuh seit längerer Zeit wieder zurück – aber diesen Sommer tragen wir ihn in ganz besonderen Varianten.

Gesteppt

Am häufigsten sehen wir aktuell die gesteppte Variante der Sandalen. Während letztes Jahr alle die Chanel-Variante an den Füßen hatten, gibt es die angesagte Sandale mittlerweile auch von erschwinglichen Brands. Egal ob in Beige oder Schwarz – die gesteppten Trekkingsandalen passen eigentlich zu jedem Outfit. Culottes, Midi-Kleider oder Bermudas, ihr habt die Qual der Wahl.

Plateau

Auch Plateau-Sandalen im Trekking-Style dürfen diesen Sommer nicht in unserem Schuhschrank fehlen. Durch das Plateau wirken viele Modelle etwas eleganter, deshalb stylen wir die am liebsten zu Röcken und Kleidern. Natürlich passen aber auch diese Sandalen zu so gut wie jedem Outfit. Durch die dickere Sohle geht ihr darauf wie auf Wolken – vor allem im Sommer können wir das gut gebrauchen. Die nehmen wir mit in den Urlaub!

Velvet

Schuhe mit Samt-Optik lieben wir zwar ohnehin schon, aber auch die sommerliche Trekkingsandale bekommt dadurch nochmal ein Upgrade. Velvet Sandalen wirken nicht so derbe und "klobig" wie die Varianten aus Leder. Wer es also lieber dezenter mag, der greift zu diesen Modellen. In Beige und Cremetönen sieht die Samtoptik besonders schön aus. Wir kombinieren sie zu Outfits in der gleichen Farbfamilie – so wirkt alles richtig schön harmonisch. Heißt also: zu Weiß, Beige und Braun.