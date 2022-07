Netztaschen trägt man nicht länger zum Wocheneinkauf spazieren – das wissen wir jetzt schon seit Längerem. Denn die grobmaschigen Beutel gelten immer noch als It-Accessoire des Sommers.

Vom Wochenmarkt zum Fashionista-Liebling

Nach Korbtaschen erobern nun auch schon seit einiger Zeit Netztaschen die Straßen. Doch nicht nur zum Gemüsekauf auf dem Wochenmarkt – vielmehr zeigen immer mehr Fashionistas, dass das einfache Netz nun zum Alltags-Look getragen werden kann. Die Vorteile der Tasche liegen auf der Hand: Das robuste Material biete viel Stauraum, ist so gut wie gar nicht für Schmutz anfällig und die natürlichen Materialien, aus die die Tasche hergestellt wird, passen jetzt einfach perfekt in den Sommer.

Netztasche ist und bleibt ein It-Piece

Auch Designer wie Michael Kors oder Labels wie Longchamp zeigen Netztaschen immer wieder während ihrer Laufsteg-Präsentationen. Kaum ein anderer Taschen-Trend hält sich über die letzten Jahre so wacker, wie die Netztasche.

Kombinationsmöglichkeiten sind immens

Das liegt vor allem auch an den unzähligen Kombinationsmöglichkeiten der Tasche. Ob zum sommerlichen Blumenkleid mit Turnschuhen, zum eleganten Satin-Top oder zum sportlichen Jeans-Blusen-Look: Die Beuteltasche ist einfach immer ein passender Begleiter im Sommer. Styling-Inspiration gibt es wie immer auch auf Instagram.

How to: Netztasche im Büro

Dass sich die Netztasche auch in Business-Looks integrieren lässt, beweist oberes Foto. Zur weißen Bluse, schwarzen Jeans und weißen Boots trägt diese Fashionista ebenfalls eine Netztasche. Unser Tipp: Für kleine Pieces wie Schlüssel oder Lippenstift am besten einen separierten Beutel in die Tasche legen – so geht nichts verloren.

Wer am Abend noch weiter in ein Restaurant oder in eine Bar gehen möchte, der kann die Netztasche auch easy verstauen. Einige der Taschen lassen sich dank Druckknopf ganz einfach zusammenlegen. Zusammengeklappt lässt sie sich dann wiederum perfekt in eine kleine Tasche stecken.