Die schönsten Trends vom Runway

von Hannah Lutterbach

Fashion-Fans können aufatmen: Die NYFW ist zurück und auch, wenn der Schauplan noch nicht ganz der alte ist, versichern uns die neuesten Trends schon jetzt: Das Warten hat sich gelohnt!

New York – die Stadt, die niemals schläft. Naja, fast. Die Stadt, die anderthalb Jahre schlief und jetzt zum Glück wieder aufgewacht ist! Denn die Fashion Week ist zurück! Knapp anderthalb Jahre ist es her, dass Schauen vor Publikum stattfinden konnten. Für die letzten drei Saisons waren die bekanntesten Modehäuser der Welt gezwungen, ihre Modenschauen aufgrund der Coronapandemie größtenteils digital stattfinden zu lassen. Doch nun ist die Fashion Week wieder im vollen Gange und liefert uns eine ordentliche Portion Trends ...

All Eyes On Me

Die Kollektion von Tom Ford wurde entworfen, um gesehen zu werden. Richtig so! Schließlich haben wir lange genug zu Hause rumgesessen. Ein Grund mehr, modisch jetzt Vollgas zu geben. Wir pfeffern Jogginghose und Hoodie also in die Ecke und setzen auf Pailletten, Samt und Satin und ja, gerne alles auf einmal. Zurückhalten ist nicht mehr. Doch keine Panik. Ungemütlich wird es trotzdem nicht. Denn die Schnitte bleiben lässig und weit. Nur eben mit einer ordentlichen Portion Glamour.

Topmodel Gigi Hadid bei der Show von Tom Ford. © JP Yim / Getty Images

Back To The Office

Und, kennt ihr das noch? Jaa, lang ist's her, aber es gab tatsächlich mal eine Zeit, in der man nicht im schlabbrigen T-Shirt und weiter Hose vom Küchentisch aus gearbeitet hat, sondern sich in schicke Workwear geschmissen hat und die Reise Richtung Büro angetreten ist. Die Kollektion von Peter Do begeistert mit perfekter Schneiderkunst und sorgt mit edlen Hosenanzügen für Vorfreude und fast etwas Aufregung. Für die Rückkehr ins Büro greifen wir also nach oversized Blazern, eleganten Blusen und weiten Hosen – vorzugsweise in schickem Beige oder zeitlosem Schwarz.



Model auf dem Laufsteg von Designer Peter Do. © Imaxtree

Dream Away

Auch die Designer scheinen Fernweh gehabt zu haben und träumen sich mit ihren Kreationen an heiße Strände. Der Sommerliebling Batik ist deswegen nach wie vor ganz hoch im Kurs, wie wir bei Altuzarra sehen konnten. Anders, als die Jahre zuvor tragen wir eine entspanntere Variante des knalligen Trends: gedeckte Farben, lässige Schnitte.

Gigi Hadid läuft die Show von Altuzarra. © Imaxtree

Sex Sells

Auch das Thema der Liebe scheint nach über einem Jahr "Social Distancing" einen Platz auf der Fashion Week gefunden zu haben. Denn die Designer setzen auf „Sex Sells“ und das mehr, denn je. Aber nicht so, wie ihr denkt. Designer Michael Kors macht es vor: Seine Kollektion, inspiriert von dem "Vergnügen der Liebe", zeigt stilvolle Cut-Outs und sexy BHs, kombiniert mit eleganten Pencilskirts und sinnlich roten Lippen. Und auch wenn wir den BH im Alltag mit Bluse oder Top kombinieren, können wir uns eins merken: Wir zeigen, was wir haben. Nur Mut!



Kendall Jenner im sexy All-Black-Look. © Imaxtree

Stay Cozy

Wer Panik hatte, er müsse seine Homewear komplett aufgeben, kann aufatmen. Denn auch den Designern scheint die Trennung von der kuscheligen Loungewear nicht leicht zu fallen. Deswegen setzt Designer Joseph Altuzarra bei seiner Kollektion weiterhin auf bequeme Schnitte und XXL-Cardigans. Edle Details, wie die goldenen Knöpfe machen den entspannten Trend jedoch alltags- und ja, sogar fast Büro-tauglich. Was wollen wir mehr?

Bequemlichkeit war bei Altuzarra ein großes Thema. © Imaxtree

