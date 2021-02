Designer Jason Wu bringt 50er-Jahre-Feeling auf den Runway

Alle News zur New York Fashion Week im Brigitte-Ticker: War früher alles besser? In Zeiten der Corona-Pandemie sicherlich eine Frage, die sich viele stellen. Designer Jason Wu ist bei seiner neuesten Kollektion nostalgisch und erinnert mit seinen Designs an 50er-Jahre-Glam.

New York Fashion Week: Alle News, Trends und Highlights aus der Fashion-Metropole

16. Februar 2021

Jason Wu: Sind jetzt Pop-Art-Prints wieder in?

Die New York Fashion Week ist dieses Jahr wie so viele Branchen durch die Corona-Pandemie geprägt. Viele Shows müssen in den virtuellen Raum verlegt werden und große Designer wie Ralph Lauren oder Marc Jacobs sind gar nicht erst mit dabei. Den Auftakt der Fashion Week machte Jason Wu am 14. Februar 2021 - für Fashionistas das passende Geschenk zum Valentinstag. Schrill und bunt sind seine Designs nicht, dafür sticht ein Print besonders hervor.

Die Cola-Flasche ist der Ausgangspunkt seiner Kollektion, die an frühere, leichtere Tage erinnern soll. Bereits Andy Warhol konnte mit seinen farbenfrohen Pop-Art-Prints in den 50er-Jahren große Erfolge feiern, warum sollten die peppigen Prints 2021 kein Revival feiern? Wir finden in kleinen Dosen sind Pop-Art-Prints super stylisch, als Komplettlook, allerdings etwas too much!