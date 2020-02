Melania Trump: Fashion-Fail bringt sie ins Straucheln

Melania Trump mag für so manches kritisiert werden, aber in ihrem Stil ist sie sehr sicher und bleibt sich treu. Und so war sie auf der Indien-Reise mit ihrem Mann Donald auch makellos gestylt an seiner Seite zu sehen - bis allerdings eine Bitte ihres Gastgebers Narendra Modi die Situation völlig verändert. Seht im Video, warum Melanie plötzlich irgendwie nicht mehr so elegant auftreten konnte, wie geplant.