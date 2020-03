Dieses EINE Trendteil lieben wir im Frühling – und das knallt richtig!

Von Pastelltönen bis Utility-Styles – im Frühling gibt es sooo viele Trends, die wir lieben und definitiv ausprobieren wollen. Allerdings gibt es einen Trend, oder genauer gesagt ein Trendteil, das uns ganz besonders den Kopf verdreht hat. Vorhang auf füüür ...

... den orangefarbenen Mantel. Der ist nämlich eines DER It-Pieces der neuen Saison, zumindest, wenn es nach dem Onlineshop asos geht. Und der ist ja nunmal dafür bekannt zu wissen, was die Leute gerade tragen und tragen wollen. Auch, wenn ein orangefarbener Mantel nicht unbedingt das ist, wozu jede von uns als erstes greifen würde, so bringt er doch ein bisschen Abwechslung in unseren Kleiderschrank. Wir sind alle Gewohnheitstiere und neigen dazu, die gute alte Jeansjacke von vor zehn Jahren anzuziehen. Die passt ja noch. Diese Saison allerdings nicht, diesmal trauen wir uns mal was.

So stylt ihr das Fashion-Piece richtig

Das A und O beim Styling des knallbunten Mantels: die Farbkombination. Orange passt nicht unbedingt zu allem, aber es gibt ein paar Kombis, mit denen ihr einfach nie daneben liegt. Dazu gehören zum Beispiel Orange und Weiß, Creme oder Schwarz. Aber auch mit Grün oder Königsblau gestylt sieht ein orangefarbener Mantel super stylisch aus – und wird definitiv zum Hingucker.

Am liebsten tragen wir diesen Frühling Trenchcoats oder lange Oversize-Mäntel. Da beide natürlich sehr "flächendeckend" sind, fallt ihr damit ganz sicher auf. Wenn euch das zu krass sein sollte, ihr aber die Trendfarbe Orange total gern tragen wollt, dann versucht es zuerst mal mit Sandaletten, Handtaschen oder Shirts in der Frühlingsfarbe. So tastet ihr euch langsam aber sicher heran. Habt ihr dann erstmal Gefallen daran gefunden, könnt ihr mit dem Mantel immer noch nachrüsten – der Frühling hat ja gerade erst angefangen.

Pssst! Noch mehr Trendfarben, die wir im Frühling tragen, findet ihr hier: Farbkombinationen für den Frühling.