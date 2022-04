von Friederike Dejan Um unser Hochzeits-Outfit machen wir uns viele Gedanken, manchmal sogar zu viele. Aber was ist eigentlich mit dem Standesamt-Look?

Wenn wir heiraten, wollen wir perfekt aussehen. Und die meisten haben sicher auch schon eine ungefähre Vorstellung davon, wie das eigene Outfit am großen Tag der Hochzeitsfeier aussehen soll. Aber wie sieht es mit dem Look fürs Standesamt aus? Hier kommen vier Ideen zur Inspiration.

1. Cooler Einteiler

Nein, zur Hochzeit muss es nicht immer ein Kleid sein. Vor allem fürs Standesamt dürft ihr auch gerne mit verschiedenen Stilen experimentieren. Wie wär's zum Beispiel mit einem Jumpsuit im Boho-Look? Hier dürfen dann auch die Accessoires ein bisschen lässiger sein. Ein stylischer Hut oder ein Kopftuch können dazu sehr cool aussehen. Außerdem könnt ihr den Einteiler zu anderen Anlässen noch einmal tragen.

2. Kurzes Kleid

Lange Brautkleider sind für den Gang zum Standesamt oft unpraktisch. Deswegen dürfen es für diese Trauung auch gerne kürzere Kleider sein. Durch Spitze, Blumen-Details oder Tüll können sie genauso viel Eindruck machen wie bodenlange Hochzeitskleider. Hier könnt ihr eurem Look vor allem auch durch einen besonderen Schuh das gewisse Etwas verleihen. Bei langen Kleidern sind sie nämlich Nebensache.

3. Lässiger Anzug

Genauso lässig wie ein Einteiler ist ein Anzug. Egal ob in Weiß, Hellgrau oder Creme – damit seid ihr in jedem Fall perfekt gestylt. Wer mag, kann zu dem Zweiteiler einen Body in einer anderen Farbe oder mit auffälligen Details, wie Perlen oder Stickereien, kombinieren. Pluspunkt bei diesem Outfit: Ihr könnt jedes Teil auch nach der Trauung mit anderen Pieces aus eurem Kleiderschrank kombinieren.

4. Satin & Seide

Aktuell sehen wir Kleider in Seiden- oder Satin-Optik nicht nur überall auf Instagram, sondern auch in diversen Shops. Kein Wunder, schließlich sind sie echte Allrounder. In Weiß passen sie perfekt zum Standesamt und wer will, kann den Look mit einem Taillengürtel noch etwas upgraden. Stylische Sandaletten oder Pumps dazu – und fertig ist das Outfit fürs Standesamt. Einfacher geht's quasi nicht.