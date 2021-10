Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Body Mist der Marke Versed lässt Körperakne verschwinden +++ Schauspielerin Lucy Hale launcht ihre erste Lingerie Kollektion mit Hunkemöller +++ Leni Klum bringt eine eigene Capsule-Collection heraus.





Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

20. Oktober 2021

Dieses Body Mist sagt Körperakne den Kampf an

Das Thema Körperakne ist bei vielen immer noch ein absolutes Tabu-Thema. Und dass obwohl fast jeder von uns schon mal betroffen war. Besonders am Rücken zeigen sich die fiesen Pickelchen immer mal wieder – für viele Frauen ein absoluter Albtraum. Da die Pickelchen nicht nur in der Optik stören, sondern teilweise auch ziemlich schmerzhaft sind, haben wir uns auf die Suche nach einer Lösung gemacht und sind fündig geworden. Bei unserer Recherche ist uns vor allem ein Produkt immer wieder begegnet: Das Back-Up Plan Acne Control Body Mist der Marke Versed.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Mit seiner leistungsstarken Formel aus Salicylsäure, Teebaumöl und Hamamelis bekämpft es Bakterien, reguliert überschüssiges Hautfett und lindert Entzündungen und Rötungen. Auch schwierig zu erreichende Körperregionen sind dank des 360-Grad-Sprühkopfs gut zu erreichen. Wendet man das Body Mist regelmäßig an, verschwinden die fiesen Pickelchen schneller als man gucken kann.

19. Oktober 2021

Lucy Hale lässt in sexy schwarzen Spitzen-BHs und Unterwäsche der Fantastie freien Lauf.

Gemeinsam mit Hunkemöller launcht die bekannte US-amerikanische Schauspielerin Lucy Hale (Pretty Little Liars) ab dem 25. Oktober 2021 ihre erste Lingerie Kollektion. Eine Kollektion, die für ein selbstbewusstes, starkes Gefühl stehen soll. Inspiriert wurden die Pieces von Lucy’s persönlichen Lieblingen: eine Mischung aus einerseits selbstbewusst wirkenden, sexy Dessous und andererseits komfortablen BHs, Bralettes, Strings und Brazilians. Auffallend romantische Farben und sexy Formen prägen die Kollektionsteile.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Mit der Videounterschrift "kommt bald" kündigte Lucy Hale bereits vor ein paar Tagen die große Zusammenarbeit an. Der Teaser zeigt Dessous mit dem Namen der Schauspieler darauf. Dramatisch romantische Styles werden mit prächtigen Samtstoffen und Spitze kombiniert. Das Designteam von Hunkemöller saß mit Lucy ganze zwei Jahre an der Kollektion, um Dessous zu entwerfen. Die Kollektion soll Frauen wohlfühlen lassen und ihnen ein gutes Gefühl geben.

18. Oktober 2021

Leni Klum launcht erste Capsule Collection mit About You

Leni Klum befindet sich zurzeit auf der Überholspur auf direktem Weg zum Supermodel. Doch mit dem Modeln allein soll es das nicht gewesen sein. Die Tochter von Heidi Klum bringt jetzt mit dem Onlineshop About You ihre erste eigene Modekollektion heraus. Der erste Drop umfasst insgesamt 44 Kleidungsstücke und wird ab Montag (18. Oktober 2021) bei About You erhältlich sein. Die Kollektion mit "Easy-To-Wear"-Charakter spiegelt Trends der 2000er-Jahre wider. Dazu gehören Mom-Jeans, Bodys, Latzhosen, Glitzer all over, Cropped Tops und Hoodies im Boyfriend-Style.



An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

"Mit Leni Klum x About You setzen wir so gemeinsam ein Fundament für eine New Generation Fashion Ikone, die für wichtige Themen einsteht und diese auch in die Zusammenarbeit eingebracht hat", so Sofia Hagemeier von About You. Für die Tochter von Heidi Klum geht es um eine Kollektion, in der sich jede:r wohlfühlen kann. Inklusion schreibt die 17-Jährige dabei besonders groß. Sie betont: "Jeder soll sich von den Schnitten und Designs angesprochen fühlen." Wo die Styles der Kollektion eher minimalistisch und simpel bleiben, ist die Botschaft des Models groß.

18. Oktober 2021

Hypoallergen, antibakteriell, feuchtigkeitstransportierend: Das Handtuch von Resorè ist ein echter Gamechanger

Das Thema Handtücher steht normalerweise nicht auf unserer Beauty-Agenda, doch die Marke Resorè hat mit ihrem innovativen Handtuch unser Interesse geweckt. Denn während wir unsere herkömmlichen Handtücher nach nur wenigen Nutzungen austauschen und in die Wäsche schmeißen müssen, hält das Face & Body Towel von Resorè viel länger stand. Dadurch werden Ressourcen wie Wasser und Strom eingespart, was sich wiederum positiv auf unsere Umwelt auswirkt.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Doch nicht nur in Sachen Umweltfreundlichkeit kann das Handtuch punkten, seine besondere Zusammensetzung wirkt sich auch positiv auf unsere Haut aus. Der wohl größte Benefit: Das Handtuch beugt Pickel und Irritationen vor, indem es Bakterien von unserer Haut entfernt. Diese werden schließlich im Handtuch zersetzt, wodurch keinerlei Rückstände der Bakterien zurückbleiben. Zudem erhöht das Handtuch den Sauerstoffluss der Haut, Feuchtigkeit kann so besser gebunden werden. Bei langfristiger Nutzung führt das zu einer optischen Verjüngung. Kein Wunder also, dass Promis wie Rosie Huntington-Whiteley schon längst auf das Handtuch schwören – waren Skincare und Umweltfreundlichkeit noch nie so leicht miteinander zu vereinbaren.

Verwendete Quellen: instagram.com