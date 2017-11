Primark bietet edle Designer-Tasche für 8 Euro

Das ist natürlich verlockend: Eine teure Designer-Handtasche, die man mit dem Kleingeld aus der Hosentasche bezahlen kann? Da würde wohl kaum jemand von uns nein sagen, oder? Discounter Primark bietet seinen Kunden jetzt genau das - und wird damit vermutlich einen echten Verkaufssschlager landen.

Primark: Dauer-Kontroverse um billige Mode

Der irische Konzern kann positive Meldungen gebrauchen: Immer wieder ist Primark in der Kritik für seine oft fragwürdigen Produktionsbedingungen in Billiglohn-Ländern. Wenn eine neue Filiale in Deutschland eröffnet wird, ist dies häufig von Protesten und Demonstrationen begleitet, die auf die Geschäftspraktiken des Konzerns hinweisen möchten. Die Vorwürfe, dass die niedrigen Preise nur auf Kosten der Textilarbeiter und deren Arbeitsbedingungen erzielt werden könnten, hat der Konzern stets von sich gewiesen - genau wie die angeblichen "Hilferufe" der NIedriglohn-Arbeiter, die in Primark-Kleidung aufgetaucht sind, und die offiziell als "Fälschung" abgetan wurden. Der Beliebtheit tut das alles keinen Abbruch: Seit Primark 2009 auf den deutschen Markt gestoßen ist, ist die Kette vor allem bei jüngeren Einkäufern extrem beliebt. Gerade erst wurde angekündigt, dass Ende November in Münster die nächste deutsche Filiale eröffnet werden soll.

Das Designer-Schnäppchen vom irischen Discounter

Daher ist trotz der anhaltenden Kritik wohl eher nicht damit zu rechnen, dass die Lust auf die günstige Mode demnächst abflauen könnte. Zumal Primark mit der imitierten Designer-Handtasche garantiert die Herzen der Stammkunden höher schlagen lassen wird: Immerhin kostet das Original von der Designerin Kate Spade über 800 Euro - wogegen die bescheidenen Acht Euro für das Imitat von Primark ein echtes Schnäppchen sind! Im Video seht ihr Original und Kopie im Vergleich. Sagt selbst - wäre euch dieser Unterschied ein paar hundert Euro wert?