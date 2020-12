24. Dezember: Prinzessin Victoria in knalligem Weihnachtslook

Auch in Schweden lief das Weihnachtsfest in diesem Jahr etwas anders ab. So ist der klassische Gottesdienst an Heiligabend leider ausgefallen. Kronprinzessin Victoria lässt es sich jedoch nicht nehmen, trotzdem ein paar Worte an ihre Mitmenschen zu richten. In einem digitalen Weihnachtsgebet aus der Palastkirche in Stockholm trägt die zukünftige Königin von Schweden das Evangelium vor. Dabei begeistert sie in einem hochgeschlossenen knallroten Kleid, das sie mit goldener Schleifenbrosche aufpeppt. Was für schöner Festtagslook.

