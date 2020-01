Diese Stars mögen günstige Mode

Model Emily Ratajkowski trägt beim Gassi gehen mit ihrem Hund in New York diesen suuuper coolen Look. Mega lässig! So kennen wir sie gar nicht. Was uns allerdings sofort auffällt: ihre Schuhe! Die gibt's nämlich ganz aktuell bei Zara – und wir wollen sie am liebsten sofort nachkaufen. Dazu kombiniert sie eine Mom Jeans, Oversize-Blazer und Rollkragenpullover. Der Hammer!