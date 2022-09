Königin Elizabeth II. Die berühmtesten Looks der Monarchin

In den 70 Jahren auf dem Thron präsentierte sich Queen Elizabeth II. in extravaganten und sehr farbenfrohen Looks. In ihrem ereignisreichen Leben hat sie so manchen Modetrend kommen und gehen sehen. Wir blicken zurück auf Queen Elizabeths (†96) Leben und ihre besten Looks.