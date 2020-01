So sympathisch! Diese Royals tragen günstige Klamotten von der Stange

Tadaaa, hier ist das gute Stück. Das Midi-Kleid, das in den Kleiderschrank von Herzogin Kate eingezogen ist, shoppt ihr bei & other Stories nach und müsst dort nicht einmal ultratief in die Tasche greifen. Mit gerade einmal 99 Euro ist es ein echtes Schnäppchen und dank seines zarten Stoffes, der süßen Blümchen und stylischen Rüschen-Details ein echtes Must-have für die wärmeren Tage.

Wessen Mode-Herz jetzt genauso hoch schlägt wie unseres, der sollte sich allerdings beeilen, denn bekanntlich ist alles, was Kate trägt, binnen kürzester Zeit restlos ausverkauft. Hier kommt ihr deswegen direkt zu unserem neuen Lieblingskleid. Und für alle, die es ein bisschen kürzer mögen – hier gibt es das Dress in der Mini-Version (für gerade einmal 59 Euro by the way!)