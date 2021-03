Go big or go home

Go big or go home Dieser Schmucktrend kommt 2021 richtig groß raus

Chunky Boots gehören bereits seit einigen Saisons zu den Must-haves der Fashionistas. 2021 geht es klobig weiter – neben Stiefeln erobern nun aber auch Panzerketten im XL-Format die Modewelt.

Go big or go home – so oder so ähnlich könnte das derzeitige Motto der Fashionistas lauten. Allerdings bezieht sich das nicht auf den Inhalt ihrer Kleiderschränke, sondern vielmehr auf ihr neuestes Lieblingsaccessoire. Denn während im Sommer vergangenen Jahres noch hauptsächlich zarte Kettchen mit Halbedelsteinen, Naturperlen oder Muscheln ihre Hälse und Handgelenke zierten, greifen Modeprofis jetzt zu goldfarbenen Panzer- und Gliederketten im XXL-Format und heben ihren Look damit aufs nächste Style-Level. Denn bei einem sind sie sich alle einig: Die chunky Ketten sind cool und werten jedes Outfit sofort auf.

Und es kommt noch besser: Um auf diesen Trend-Zug aufzuspringen, braucht es keine langjährige Ausbildung in Fashionistarisch oder eine Armada an Stylisten. Ob in der Luxus-Variante mit Mehrfachvergoldung oder ganz easy aus der Schmuckabteilung eurer liebsten Streetstyle-Labels, goldfarbene Panzerketten sind allgegenwärtig.

So stylst du Panzerketten

Panzerketten sind dankbare Kombinationspartner und kommen vor allem in Verbindung mit schlichten Looks ganz groß raus. Ob zu babyblauer Jeans und Body oder zum Strickkleid in Midilänge – durch die dicken Glieder der Ketten wird das Outfit sofort zum stylischen Hingucker. Wer noch mehr Fashion-Vibes will, setzt auf einen spannenden Stilbruch und stylt die derben Chains zu femininen Kleidchen und Blusen oder schnappt sich seine feinen Kettchen aus den vergangenen Jahren und layert, was das Schmuckkästchen hergibt.

Der chunky Ketten-Trend hat übrigens nicht nur die Schmuckwelt im Sturm erobert. Auch die Modedesigner bedienen sich 2021 nur zu gerne dem angesagten Look. So bekommen Pullover im Frühling mit aufgenähten Gliederketten am Kragen ein cooles Update und Handtaschen mit XXL-Kettenriemen avancierten spätestens seit Bottega Veneta zum absoluten Favourite der It-Girls.