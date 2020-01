4 (geile) Schmucktrends, die wir 2020 alle tragen werden

XXL-Hoops

Die filigranen, kleinen Ringe machen erstmal Pause, 2020 investieren wir in ein paar große, dicke Ohrringe. Je auffälliger, desto besser. Bei Designern wie Carolina Herrera, Versace and Sies Marjan haben wir den Trend schon auf dem Laufsteg gesehen und haben uns sofort verliebt. Das Beste an dem Trend: Ihr braucht einfach keinen anderen Schmuck – denn bei den Ohrringen geht es darum, dass sie hervorstechen. Also traut euch mal etwas!

Perlen

Gegenstück und gleichzeitig wesentlich dezenter sind Perlen. Die werden wir dieses Jahr auch besonders häufig sehen. Sie sind zeitlos, weiblich und vor allem in besonderen Formen richtig coole Hingucker. Wir tragen nämlich nicht einfach nur die kleinen dezenten Perlen an Ohren und Hals, wir setzen auf große Perlenketten oder verschiedene Perlengrößen. Oder ihr tragt einfach mal zwei unterschiedliche Perlenohrringe. Egal ob echte Perlen oder nicht – sie machen einfach jedes Outfit schöner.

Ein Ohrring

Verschiedene Ohrringe haben wir im vergangenen Jahr oft gesehen und natürlich auch selbst getragen. Jetzt sehen wir auf den Laufstegen allerdings immer wieder nur einen Ohrring. Und der ist riesig. Dass dieser Trend gerade total im Kommen ist, hat uns auch Designerin Marina Hoermanseder auf der Berliner Fashion Week verraten:

Wenn man sich große Ohrringe kauft, dann trag einfach mal nur einen. Das ist irgendwie Rock'n'Roll. Zwei sind immer so ein bisschen spießig.

Und da wir das definitiv nicht sein wollen, probieren wir den Trend einfach mal aus. Und falls er euch nicht gefällt: Es gibt ja noch genug andere ...

Schuhschmuck

Schmuck tragen wir nicht immer nur an den Ohren oder um den Hals. Auch an den Schuhen können Ketten und Co. eine ganz besondere Wirkung haben. Wie cool das aussehen kann, sehen wir zum Beispiel an den Schuhen von Bottega Veneta. Da, wo sonst Riemchen sind, zieren Schmuckketten unsere Knöchel. Super cool! Wir sind uns sicher, es wird im Frühjahr und Sommer sicher auch erschwinglichere Modelle mit dem stylischen Schuhschmuck geben. Dann schlagen wir sofort zu!