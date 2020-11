4 Schmucktrends, die wir nächstes Jahr überall sehen werden

Schmuck ist momentan relevanter als jemals zuvor, denn wir können gar nicht mehr auf unsere Lieblingsteile verzichten. Trotzdem: Für diese vier Schmucktrends machen wir nächstes Jahr gern Platz in unserer Sammlung.

Single Statement

Die alten Statement-Ohrringe von früher kommen tatsächlich zurück. Aber nicht so, wie wir sie kennen. Denn im kommenden Jahr werden wir nur ein Statement am Ohr tragen, am anderen Ohr bleibt es filigran, dezent und unauffällig. Wie genau das aussieht, haben wir bei den Spring/Summer 2021 Shows von Acne Studios, Valentino und Ulla Johnson entdeckt. Wer will, der passt den Statement-Ohrring an das Outfit an oder wählt passendes Statement und Understatement. Wie groß der Statement-Ohrring am Ende ist, entscheidet ihr. Wir sagen nur: Je auffälliger, desto besser ...

Silber

Lange waren unsere Augen nur auf goldene Schmuckstücke gerichtet, sodass wir Silber beinahe vergessen hätten. Klar, hier und da haben wir es auch mit Gold kombiniert, aber nächstes Jahr tragen wir Silber wieder ganz allein. Egal ob Ketten, verschiedene Ohrringe, Armreifen oder Ringe – wir tragen alles. Das haben Modehäuser wie Louis Vuitton, Hermès und Chloé auf ihren Catwalks bewiesen.

Modern Pearls

Dass Perlenschmuck zurück ist, ist für uns nicht neu. Den lieben wir nämlich auch jetzt schon. Allerdings werden wir im kommenden Jahr ein bisschen ausgefallenere Teile sehen und tragen. Süße Perlenketten und kleine Ohrstecker lassen wir erstmal im Schmuckkästchen liegen. Stattdessen setzen wir auch asymmetrische Perlen und besondere Schmuck-Formen. Wir sind sowas von bereit für die modern Pearls.

Gliederketten

Da sind sie wieder – die guten alten Gliederketten. Zugegeben, sie waren eigentlich nie so richtig weg, wir haben sie in der letzten Zeit nur eben seeeehr filigran und minimalistisch getragen. 2021 dürfen die einzelnen Glieder wieder etwas größer sein, wie wir bei Hermès, Victoria Beckham, Jacquemus gesehen haben. Basic bleiben die Ketten und Armbänder aber trotzdem – und genau deshalb lieben wir sie auch ...