Wir wollen sie alle! 5 Schuh-Trends, die ihr dieses Jahr liiieben werdet – versprochen

Fragt man Frauen auf der ganzen Welt, welches Modepiece am meisten Herzklopfen bei ihnen auslöst, dann lautet die Antwort in den meisten Fällen sicherlich: Schuhe! Und das völlig zu Recht. Das stylischste Outfit ist nur halb so gut ohne das perfekte Paar Schuhe, dem i-Tüpfelchen eines jeden Looks.

Neben neuen Kleidern, Mänteln und Co. schauen wir deswegen ganz besonders auf die kommenden Trends in Sachen Schuhe. Und das Jahr 2020 hat in der Beziehung so einiges zu bieten. Beweise gefällig? Wir verraten euch, welche drei Styles alle Fashionistas unter uns seeehr glücklich machen werden.

1. Mary Janes

Sie waren lange von der Bildfläche verschwunden und feiern 2020 ihr großes Comeback: die Mary Janes. Wurden sie früher vor allem von kleinen Mädchen getragen, avanciert der Schuh jetzt zum ultimativen Fashion-Piece der It-Girls. Und die Devise lautet: Klotzen, nicht kleckern. Wir greifen deswegen ganz selbstbewusst zu Modellen mit Glitzer, auffälligen Spangen oder Materialien wie Samt. Die Absatzhöhe ist dabei genauso variabel wie der Look. Ob schwindelerregend hoch oder ganz flach – erlaubt ist, was gefällt..

2. Loafer mit Absatz

Wir bleiben bei fast vergessenen Schuh-Lieblingen: Auch der Loafer ist 2020 back im Fashion-Game. Griffen wir im vergangenen Jahr allerdings hauptsächlich zur flachen Variante, kommt nun ein Heel dazu. Das Schöne daran: Er streckt die Figur und ist dennoch bequem. Wer noch mehr britischen Charme will (und jaaa, den wollen wir unbedingt!), der setzt zudem auf hochwertige Ledermodelle mit Tasseln oder Schnallen. Ganz Mutige greifen übrigens auch hier zur all over Glitzer-Variante.

3. Steppsandalen

Bottega Veneta verdient sich mit seinen Steppsandalen gerade ein goldenes Näschen, denn vor allem die Influencer sind völlig verrückt nach den Lederschuhen mit dem auffälligen Muster. Keine Überraschung also, dass auch wir 2020 ganz sicher nicht an ihnen vorbei kommen. Diverse (günstigere) Labels überschlagen sich bereits dabei, perfekte Kopien des neuen Trendschuhs zu entwickeln. Unser Glück, denn vor allem zu lässigen Jeans oder süßen Kleidchen sehen die Steppsandalen sooo gut aus.

4. Ugly Seneaker 2.0

Mit den Laufschuhen direkt zur Fashion Week? So oder so ähnlich verhält es sich wohl mit diesem Trend 2020, denn kaum ein Schuh-Modell hat man bei den Streetstyle-Profis in den letzten Wochen öfter gesehen. Während wir zuletzt vor allem auf schlichte weiße Sneakers-Modelle gesetzt haben, tritt jetzt ein Style ins Rampenlicht, der durchaus etwas Mut erfordert. Das neue Trend-Pieces ist klobig und vor allem eins: bunt! Ob mit Neon-Elementen, lichtreflektierenden Streifen oder qiuetschbuntem Plateau – diese Sneakers übersieht so schnell keiner. Damit euer Look am Ende nicht tatsächlich nach verkapptem Jogging-Outfit aussieht, solltet ihr die Schuhe unbedingt zu femininen Styles wie flattrigen Kleidern oder ausgestellten Röcken tragen.

5. Riemchensandalen

Dieser Trendschuh ist gekommen, um zu bleiben. Bereits 2019 hatte es sich angekündigt, doch erst dieses jahr avanciert er zu DEM It-Piece aller Fashionistas. Riemchensandalen schmücken diesen Sommer unsere Füße und achten solltet ihr dabei vor allem auf eines: besonders dünne Riemchen! Je filigraner die Bändchen desto besser. Ob ihr dabei zu flachen Modellen, extra hohen Absätzen oder zu angesagten Kittenheels (unser Favorit!) greift, bleibt dabei euch überlassen. Um den femininen Look auf die Spitze zu treiben, werden zu den Sandalen süße Kleidchen, Röcke oder Powersuits getragen. We like!