Mega Mode-Revival! Die Sicherheitsnadel ist das angesagteste Trend-Accessoire 2020

Safety first! Das gilt nicht nur beim heißen Lakenspiel, sondern neuerdings auch in der Mode. Die Designer haben das wohl nützlichste Fashion-Werkzeug ever zum mega angesagten Accessoire geupgradet – heißt übersetzt: Die Sicherheitsnadel kommt 2020 richtig groß raus!

Zu verdanken haben wir das Balenciaga. Die Safety-Pin-Ohrringe des Luxusmodehauses schmückten in den vergangenen Monaten so ziemlich jedes Influencer-Ohrläppchen und bahnten sich danach schnurstracks ihren Weg zu bezahlbaren Streetstyle-Brands wie Swarovski, Asos oder Ohh Luilu.

Das bestätigt auch der Lyst-Index, eine Auswertung der Modesuchmaschine Lyst, die regelmäßig die beliebtesten Marken und Produkte auflistet und Auskunft darüber gibt, welche Trendteile gerade ganz oben auf den Shoppinglisten der Fashionistas stehen.

Ganz neu ist der Sicherheitsnadel-Trend hingegen nicht. Das coole Accessoire, das seinen Ursprung in den 70er Jahren und der sogenannten Punk-Rock-Ära hat, feierte 1994 am legendären Versace-Kleid von Elizabeth Hurley sein erstes großes Revival. (Ihr erinnert euch an die weiße Traumnrobe, die so hot war, dass keiner mehr Augen für Hurleys Begleitung aka Super-Hottie Hugh Grant hatte?) 2020 geht der Hype in eine neue Runde – und wir sind wieder voll dabei.

So stylst du den Sicherheitsnadel-Schmuck

Ohrringe haben den Hype ausgelöst, mittlerweile zieren die Sicherheitsnadeln aber auch Ketten, Armbänder und Ringe. Das Schöne: Das Accessoire ist lässig, extravagant und ultra cool und verleiht deinem Look somit im Handumdrehen einen edgy Touch. Am besten kommt die Sicherheitsnadel mit cleanen Jeans-Styles zur Geltung, elegantere Looks erhalten mit dem Schmuckstück hingegen eine Portion Punk-Appeal.

Ob ihr dabei auf Sicherheitsnadeln aus edlem Gold, mit ganz viel Bling Bling oder aus cleanem Silber setzt, bleibt ganz euch überlassen. Auch raffinierte Stilbrüche in Form von Layering-Styles lassen sich mit der neuen Form ganz einfach kreieren. Wir sollten also schnell zugreifen und uns das It-Piece der Stunde sichern.