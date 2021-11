Bei ihren Schuhen machen die Royals keine Abstriche. Aktuell hat es ihnen ein ganz bestimmtes Modell in einer sehr besonderen Farbe angetan.

Sie sind elegant, klassisch und trotzdem bringen sie uns immer wieder um den Verstand: die Schuhe der Royals. Aktuell greifen Herzogin Meghan, Königin Letizia und Co. alle zu einem ganz bestimmten Paar. Und das wollen wir natürlich auch haben!

Slingback Pumps: Die Lieblingsschuhe der Royals

Slingback Pumps sind DAS It-Piece im Schuhschrank der royalen Ladies. Was den Schuh besonders macht? Am hinteren Teil des Schuhs gibt es bei Slingbacks meist eine Aussparung sowie ein kleines Riemchen – daher auch der Name. Die Schuhe sind nicht nur elegant, sie passen auch zu allem. Allerdings ist vor allem eine Farbe bei den Royals beliebt – und das ist Rot. Egal ob dunkel, knallig oder gedeckt, der Farbton scheint vor allem im Winter beliebt zu sein. Logisch, schließlich wirkt Rot immer festlich und schick.

Wir wissen, dass rote Schuhe nicht immer einfach zu kombinieren sind. Aber keine Sorge, denn was die royalen Fashionistas können, können wir schon lange. Die wohl einfachste und auch offensichtlichste Kombi-Möglichkeit ist Rot mit Rot. So hat es auch Herzogin Meghan bei ihrem letzten Auftritt getragen. Sie hat die roten Slingback Pumps mit einem roten Kleid kombiniert. Hier müssen Kleid und Schuhe auch nicht den gleichen Rotton haben, mehrere Nuancen lassen den Look lebendig wirken.

© Theo Wargo/Getty Images for Intrepid Sea, Air, & Space Museum / Getty Images

Ein Schuh, viele Stylingmöglichkeiten

Natürlich kann ein Monochrome-Look in Rot manchmal etwas zu viel sein, schließlich will nicht jede:r so auffällige Outfits tragen. Wer den roten Schuh etwas downgraden will, der kombiniert ihn zu Straight-Leg-Jeans. Rot und Blau sehen zusammen nämlich super lässig aus. Dazu passen Blazer, Wollmäntel und Basic-Shirts. Wer will, kann auch ein zweites Teil in Rot dazu tragen, so wirkt der Schuh nicht so verloren.

Die Königsdisziplin ist das Colour-Blocking. Wer Lust auf richtig viel Farbe hat, kombiniert Rot und Pink miteinander, wie wär's mit roten Slingbacks und einem pinkfarbenen Pullover? Auch mit Grün kann ein knalliger Rotton super stylisch aussehen – vor allem zur Weihnachtszeit.

Verwendete Quelle: eigene Recherche