Coole Sohle: Diese Sneaker-Trends tragen wir 2020 rauf und runter

Ugly Sneaker Light

Um Ugly Sneaker kamen wir 2019 einfach nicht herum. Zu den besonders klobigen Ugly Sneakern, die uns 2020 weiterhin erhalten bleiben, gesellt sich nun eine Light-Variante. Diese ist zwar weniger chunky, setzt dafür aber auf ausgefallene Farbkombis und ein wildes Design und ist somit nicht minder auffällig.

Der Stolz unserer Väter

2020 reiht sich ein neuer Sneaker-Trend in die Familie der Ugly Sneaker ein – der Dad-Sneaker. Der heißt nicht ohne Grund so, schließlich erinnert er uns auf den ersten Blick an die ausgelatschten Treter unserer Väter aus den 90ern, die sie damals stolz zum Adidas-Traningsanzug trugen und jetzt höchstens für die Gartenarbeit aus dem Schrank kramen. Wir stattdessen tragen die ultrabequemen, leicht angegrauten Modelle jetzt zu Maxikleidern und (Achtung, kein Witz) zur Mom-Jeans – ein Match made in heaven!

Retro-Vibes

Ein Ass im Tennis müssen wir nicht unbedingt sein, um diesen Retro-Trend zu tragen. Tennisschuhe aus den 80ern haben momentan ihren großen Auftritt. Allen voran steht der "Continental 80" von Adidas. Die schlichten weißen Tennisschuhe mit großem Markenlogo passen perfekt zur lässigen Blue Jeans und Oversized-Blazer – die perfekte Mischung aus sporty und elegant.

Old School

Es gibt Trends, die kommen immer mal wieder und dann gibt es Trends, die waren nie weg. Dazu gehören definitiv Chucks, denn die haben uns wohl alle durch unsere Schulzeit begleitet. Damals mussten sie erstmal richtig dreckig werden, bevor sie cool waren. Und wer hat sie bitte nicht mit Edding beschriftet? Was damals für unsere Eltern unverständlich war, gehörte für uns zum guten Stil. Heute lassen wir den Edding im Schreibtisch und achten akribisch darauf, dass unsere weißen High Top Chucks bloß keine Flecken bekommen – unsere Eltern wären stolz auf uns. Diese Sneaker tragen wir übrigens besonders gern zu Millesfleurs-Maxikleidern.

Come on Barbie, let's go party!

2020 scheinen wir tatsächlich in einer Barbie-Welt zu leben. Nicht nur, dass uns in den aktuellen Frühjahrskollektionen Pink in allen möglichen Schattierungen erwartet, nein, Chanel hat nun einen Sneaker auf den Markt gebracht, der Barbie alle Ehre macht. Natürlich ziehen andere Brands wie Adidas sofort nach und schicken ihre eigenen Barbie-Sneaker ins Rennen um den beliebtesten Sneaker-Trend 2020. Und eins lässt sich definitiv nicht leugnen, die Lieblingsfarbe der wohl bekanntestes Blondine der Welt ist im Frühling/Sommer 2020 der Pop of Colour, den wir alle im Kleiderschrank haben wollen.

Und? Wisst ihr schon, welchen Trend ihr garantiert mitmachen werden – oder tragt ihr vielleicht einfach alle ...