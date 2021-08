Kennst du schon den Sommerkleider-Trend 2021? Nein, dann wird es jetzt höchste Zeit dafür! Wir stellen dir einige Modelle vor, die garantiert auch dir gefallen.

Kleider gibt es wie Sand am Meer – in den unterschiedlichsten Längen, Formen und Farben. Meist sind sie luftig, gern auch mal verspielt und eins haben sie häufig alle gemeinsam: sie sind verdammt bequem. Hast du schon trendige Sommerkleider bei dir zu Hause im Kleiderschrank? Wir verraten dir, welche Sommerkleider 2021 total im Trend liegen, in denen auch du umwerfend schön aussehen wirst, denn bei der Auswahl ist definitiv für jede Frau das passende Kleid dabei.

Sommerkleider-Trend 2021: Diese sind jetzt angesagt

1. Kleider-Trend: Kleider mit dünnen Spaghettiträger

Affiliate Link Kleid mit dünnen Spaghettiträgern Jetzt shoppen 44,90 € 44,90 €

Du liebst deinen Körper und fühlst dich super wohl in ihm? Zeig Schulter und greif in diesem Sommer zu einem bequemen Kleid mit dünnen Spaghettiträgern, die passen zu jedem Anlass, sind super schnell und einfach stylisch kombiniert und es gibt sie in zig unterschiedlichen Varianten. So wird bei diesem Sommerkleider-Trend 2021 definitiv jede fündig.

Das Beste: Die Spaghettikleider lassen deine Schultern besonders zart wirken.

2. Kleider-Trend: Sommerkleider mit Rückenausschnitt

Affiliate Link -29% Sommerkleid mit Rückenausschnitt Jetzt shoppen 48,97 € 69,95 €

Luftige Sommerkleider, die gern auch mal ein bisschen mehr Haut zeigen, sind genau deins? Dann kannst du dich freuen, denn dieser Sommerkleider-Trend 2021 passt perfekt zu dir. Ob tief dekolletiert, raffiniert geschnürt oder Cut-Outs, Kleider mit Rückenausschnitt sind der Hingucker schlechthin. Sie haben durch ihren einzigartigen Look definitiv etwas Reizendes und Verführerisches an sich, in dem du einfach nur umwerfend aussehen wirst.

Tipp: Mit einem rückenfreien BH bist du für diesen Look bestens ausgestattet.

3. Kleider-Trend: Kleider mit Leoprint

Affiliate Link -25% Sommerkleid mit Leoprint Jetzt shoppen 59,90 € 79,90 €

Zu den Sommerkleider-Trends 2021 gehören auch die luftig-schönen Kleider mit auffälligem Leoprint. Hier kommt definitiv jeder auf seine Kosten, der Mut zu tierischen Mustern mitbringt und sie gern trägt. Aufmerksamkeit erzeugst du darin allemal.

Besonders praktisch: Neben dem auffälligen Kleid musst du dir recht wenig Gedanken um den Rest deines Outfits machen, denn das Kleid sollte allein im Mittelpunkt stehen. Kombiniere es mit einer gleichfarbigen Tasche in Leoprint, schlichten Sneakern oder Sandalen in weniger auffälligen Farben wie Schwarz oder Weiß und dezentem Schmuck – so hast du den perfekten Look kreiert.

4. Kleider-Trend: Maxikleider im Boho-Stil

Du magst es nicht so gern figurbetont? Kein Problem, denn dann passt dieser Sommerkleider-Trend 2021 perfekt zu dir: Maxikleid im Boho-Stil. Die Kleider eignen sich vor allem für alle Romantiker und Retro-Verliebten und bringen dabei für jeden Typ die richtige Farbkombi im Boho-Stil mit. Sie sind feminin, stilvoll und festlich und eignen sich so ziemlich für jede Lebenslage, ob du gerade im Urlaub bist und am Strand spazieren gehst, am Shoppen bist oder abends mit Freunden ausgehst.

Das Beste: Die Kleider sind super luftig. Kein Wunder also, dass sie so beliebt sind.

5. Kleider-Trend: Wickelkleider

Affiliate Link Amazon: Wickelkleid mit Gürtel, verschiedene Farben und Größen Jetzt shoppen 34,99 €

Wickelkleider sind nicht nur für Schwangere super bequem – jeder kann sie tragen und sieht umwerfend in ihnen aus. Jetzt im Sommer sind sie total angesagt. Mit einem schicken Wickelkleid kannst du deine weibliche Silhouette exzellent in Szene setzen, denn es betont die Taille, aber auch das Dekolleté. Ein Sommerkleider-Trend 2021, der vor allem Komfort bietet!

Das Beste: Jeder Schritt kann dir eine kleine Brise bringen, denn die Kleider wehen gern mal ein wenig auf.

6. Kleider-Trend: Tanktop-Kleider

Tanktop-Kleider in Ripp-Optik dürfen bei den Sommerkleider-Trends 2021 auf keinen Fall fehlen, denn sie schmiegen sich wie eine zweite Haut an Ihren Körper, sind somit in den allermeisten Fällen figurbetont und verdammt bequem. Im Tanktop-Kleid kannst du deine schönen Kurven super zur Geltung bringen und mit Sicherheit auch den einen oder anderen neidischen Blick auf dich ziehen. Die Kleider sehen super lässig aus und sind einfach zu kombinieren, ob mit Sneakern, Flip Flops oder in High Heels.

Tipp: Trage nahtlose Unterwäsche unter dem Kleid, dann zeichnen sich auch keine Dellen oder Nähte über deinem Sommerkleid ab.

7. Kleider-Trend: Cut-Out-Kleider

Affiliate Link Boohoo: Cut-Out-Kleid, verschiedene Farben und Größen Jetzt shoppen 18,00 €

Es darf auch gern mal ein bisschen mehr Haut gezeigt werden? Dann ist dieser Sommerkleider-Trend 2021 das, wovon du vermutlich schon lange bei den warmen Temperaturen geträumt oder danach auch bereits gesucht hast: Cut-Out-Kleider. Ob Cut-Outs an der Taille, hohen Schlitzen oder Ausschnitten am Dekolleté, die raffinierten Einblicke wirken keineswegs billig und können nicht nur privat, sondern auch beruflich getragen werden, wenn du denn nicht zu viel Haut zeigst. Die Kleider sind meist schlicht, dennoch sexy und gemütlich zugleich. Hier sorgt eine geschickte Kombination mit Sneakern oder Strappy Heels für einen perfekt abgewandelten Look.

Tipp: Dein Sommerkleid besitzt nur einen Träger? Kombiniere es mit einem trägerlosen BH – und schon musst du nicht auf einen BH verzichten.

8. Kleider-Trend: Kleider mit Lochspitze

Kleider mit Lochspitze sind in diesem Sommer der Trend schlechthin. Die Kleider lassen einen schnell elfenhaft und feminin aussehen, geben einem das Gefühl von Leichtigkeit und passen einfach ideal zu jeder Gelegenheit. Weiße Kleider in diesem Stil passen perfekt zu sanften Pastelltönen.

Das Beste: Die kleinen Löcher können dir an heißen Tagen immer mal wieder eine angenehm kühle Brise auf der Haut bescheren.

Diese Sommerkleider sind out

Von Jeanskleidern, Kleidern mit tiefem Dekolleté, Tweed-Kleidern, Kleidern mit Snake-Print, Bandeaukleidern und Samt-Kleidern solltest du in diesem Sommer unbedingt Abstand nehmen, sie waren mal angesagt und trendig. Inzwischen siehst du aber ohne sie deutlich besser aus, glaube uns und lass dich stattdessen von einem der obigen Sommerkleider-Trends 2021 überzeugen, denn die sind nicht nur verdammt stylisch und bequem, sondern auch noch voll im Trend.

Dieser Text erschien zuerst an dieser Stelle auf gala.de.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.