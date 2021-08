Ohne die neuste It-Bag geht diesen Sommer gar nichts

Ein weiteres Trendteil findet Einzug in die unzähligen Instagramfeeds und Kleiderschränke der Fashionistas. Bei dem neusten Must-Haves handelt es sich um die Trendtasche des italienischen Modehauses "Prada".

Nachdem Prada schon im letzten Jahr mit ihrer schwarzen Nylon-Bag die absolute Trendtasche für Modefans lieferte, legt das Modehaus diesen Sommer nach. Diesmal größer, sommerlicher und teilweise ganz schön knallig. Die Rede ist von der neuen Tote-Bag aus sommerlichen Bast für knappe 1000 Euro. Teils in edlem Beige, teils in knalligem Gelb.

Wie kombiniere ich die Tasche?

Das Tolle an Taschen wie dieser ist, dass sie aufgrund der vielen Farbvarianten vielseitig kombinier- und einsetzbar ist. So kommen umso mehr Fashionistas auf den Geschmack der neusten It-Bag. Ob lässig, reduziert oder edel, die Bag passt sich je nach Farbe und Styling dem Look an und ist somit ein echter Allrounder.

Lässig & minimalistisch

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Model Jessie Andrews macht es uns vor: Sie setzt auf eine weitere Hose und ein bauchfreies Top in edlem Braun. Die Tasche in hellem Beige ergänzt die Kombi perfekt und blendet sich super ein. Somit entsteht ein unaufgeregter, lässiger und vor allem verdammt cooler Look. Und die Tasche, ja die kommt natürlich peeeerfekt zur Geltung!

Knallig & auffällig

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen



Die dänische Influencerin Emili Sindlev lässt es dagegen um einiges farbenfroher angehen, und das nicht nur bei der Farbwahl der Tasche. Sie kombiniert die Bag ganz sommerlich Ton-in-Ton. Ihr bodenlanges Kleid im zarten Gelb von NA-KD sorgt für gute Laune und die ultimativen Urlaubsvibes. Unser Tipp: Wer es noch auffälliger mag, kann durch einen knalligen Grünton einen tollen Color-Blocking-Effekt kreieren. Es gilt also: Mut zu Farbe!

Klassisch & schlicht

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Auch bei Influencerin Caro Dauer ist das Urlaubsfieber ausgebrochen. Etwas reduzierter, dafür nicht weniger sommerlich. Sie kombiniert die beige Tote mit einer Bermudashorts in Leinenoptik, einem geknoteten Leinenhemd und – typisch deutsch eben – Birkenstocks.

Verwendete Quellen: instagram.com, prada.com, eigene Recherche