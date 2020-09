Prominente Mütter und ihre schönen Töchter

Pauline Ducruet und Camille Gottlieb

Anlässlich der Eröffnung des Pop-Up-Stores für die Modemarke "Alter" warfen sich Prinzessin Stéphanie von Monaco und ihre beiden bezaubernden Töchter richtig in Schale. Seide lag hier voll im Fokus – den bodenlangen, zarten Mantel in Eierschale trägt die Royal ganz lässig zu Jeans und weißem T-Shirt. Absoluter Hingucker ist Pauline Ducruet in ihrem sonnengelben Seidenkleid, das sie stilsicher mit goldenen Riemchenheels kombiniert. Die wilden Beachwaves passen super zum Sommer-Look. Etwas dezenter, aber nicht minder stylisch zeigte sich Tochter Nummer zwei in einer Oversize-Jacke aus verschiedenen Denim-Stoffen. Camille Gottlieb wählte eine klassische, schwarze Hose mit etwas Schlag und weiße Sneaker zum legeren Look. Was für ein trendiges Trio.

