SIE ist die stylischste Frau der Welt – und das völlig zu Recht!

Ob in den neuesten Trendpieces oder klassisch elegant – in der Promiwelt tummeln sich einige Fashionistas. Doch welche Dame hat das gepuderte Näschen vorne?

Spieglein Spieglein an der Wand, wer ist der stylischste Celebrity im ganzen Land? Gar nicht so leicht zu beantworten bei der Masse an trendigen Promis. Die Luxus-Website Farfetch hat sich dennoch an die Arbeit gemacht und mit Hilfe einer Umfrage ein Top-10-Ranking erstellt, dessen Ergebnis vielleicht auch für eine Überraschung sorgen dürfte.

Denn während sich dort die ein oder andere erwartbare Fashionistin tummelt, haben es auch Promi-Damen auf die Liste geschafft, die unsereins sicher nicht direkt auf dem Schirm hatten. Andere Trendsetterinnen wiederum fehlen gänzlich.

Platz 1: Victoria Beckham

Wenig überraschend und völlig zu Recht hat es Victoria Beckham an die Spitze der stylischsten Promis geschafft. Die 46-Jährige, die 2004 ihr erstes Modelabel gründete, gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Designerinnen weltweit und wird auch abseits des Catwalks als Stil-Ikone gefeiert. Ihre klassischen Looks sind stets elegant, super luxuriös und immer mit diesem gewissen Etwas, das Selbstsicherheit und Erfolg ausstrahlt. We love – und 28 Prozent der Befragten genauso!

Platz 2: Herzogin Kate

Mit nur vier Prozent weniger Stimmen kann sich aber auch die Nummer zwei dieses Rankings sehen lassen. Herzogin Catherine, die royale Fashionista schlechthin, schnappt sich die Silberkrone. Auch wenn Kate oft auf eher konservative Looks setzt, so schafft sie stets den modischen Spagat zwischen royaler Etikette und unaufgeregter Bodenständigkeit. Nicht ohne Grund sind ihre Outfits meistens binnen weniger Minuten weltweit ausverkauft – vor allem dann, wenn die Ehefrau von Prinz William wieder mal zu günstigen Teilen von Zara, Massimo Dutti und Co. greift.

Und noch ein kleiner Spoiler vorweg: Während Kate sich einen der vordersten Plätze im Rennen um den Titel "Style Icon 2020" sichern konnte, hat es ihre Schwägerin Meghan leider nicht in die Top 10 geschafft.

Platz 3: Chiara Ferragni

Wenn es um Style geht, darf Italien natürlich nicht fehlen – und das selbstverständlich in Form der Mutter aller Influencer, Chiara Ferragni. Die Unternehmerin zählt zu den wichtigsten Modepersönlichkeiten der Welt und hat sich dank ihres extravaganten und bunten Stils ein regelrechtes Imperium aufgebaut. Kein Muster ist Chiara wild genug, keine Farbe zu grell und kein Top zu knapp – die 33-Jährige liebt es, aufzufallen und steht deswegen zu Recht auf dem dritten Treppchenplatz.

Platz 4: Olivia Palermo

Sie gehört mit Sicherheit zu den meist kopierten Frauen der Welt, wenn es um perfekt aufeinander abgestimmte Looks geht. Ihr Geheimnis: Olivia schafft es stets, auf den ersten Blick nicht zusammenpassende Teile so miteinander zu kombinieren, dass daraus ein perfektes Outfit mit dieser ganz besonderen Olivia-Note entsteht. Dass sie sich dabei stets an den begehrtesten Trend-Pieces der Saison bedient, schadet sicherlich auch nicht. Hach, wir lieben ihren Look!

Platz 5 - 9:

Auf den nächsten Plätzen tummeln sich prominente Damen wie Sängerin Ellie Goulding, Moderatorin Alexa Chung, Schauspielerin und Namensgeberin der berühmtesten Tasche der Welt Jane Birkin, Model Anna Cleveland sowie Influencerin Lizzy Hadfield.

Last but not least hat es auf Platz 10 auch eine deutsche Fashionista geschafft!

Platz 10: Bonnie Strange

Tadaaa, Vorhang auf für Bonnie Strange! Die Moderatorin ha es dank ihres eigensinnigen und 70s-inspierierten Styles in die Liste der stylischen Celebrities der Welt geschafft. Die 34-Jährige liebt bunte Looks, die polarisieren und provozieren. Im Interview mit 'Glamour' erklärte sie: "Wir sind alle unterschiedlich und es ist gut, dass wir alle unsere eigenen Persönlichkeiten ausleben können. Ich bin sehr froh, dass es viele Trends gibt und nicht das eine Ideal." So true, liebe Bonnie!