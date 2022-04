Im Frühling und Sommer dürfen nicht nur Kleidung und Schuhe etwas luftiger sein, auch unsere Taschen bekommen mit steigenden Temperaturen ein frisches Upgrade. Wir haben in diesem Jahr ein ganz neues Modell an Fashionistas erspäht, das auf der Wunschliste schon ganz weit oben steht.

Im Frühling und Sommer führt kein Weg an Korb- und Basttaschen vorbei. Kein Wunder, schließlich sieht kein Taschenmodell so sehr nach Sommer, Sonne und Strand aus. Badehandtuch, Sonnencreme und Buch reingeworfen und los geht es an den Pool, den See oder ins Freibad. In diesem Jahr bekommen klassische Korbtaschen aber mächtig Konkurrenz. Sogenannte Knotted Bags stehen Korb- und Basttaschen in Sachen Lässigkeit in nichts nach, sind aber gleichzeitig eleganter und machen sich auch am Abend in der Beach Bar perfekt. Wir zeigen euch, welche Modelle es ganz oben auf unsere Wishlist geschafft haben.

Taschentrend im Frühling 2022: Knotted Bags

Knotted Bags bestechen, wie der Name schon sagt, durch eine elegante Knotenoptik. Die Taschen sind kunstvoll geknüpft und bekommen so nicht nur eine spannende Textur, sondern auch ein super elegantes Aussehen.

Hinsichtlich der Materialien gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen. Ob aus Leder, aus Stoff oder aus Satin – Knotted Bags können ganz unterschiedlich aussehen. Aus Leder werden sie die perfekten Abendbegleiter, auch aus Satin sind sie super elegant, werten jedes Outfit auf, aus Stoff oder Korb sind sie für lässige Stadtbummel oder Tage am Beach geeignet.

In Sachen Farbe ist bei Knotted Bags alles erlaubt. In knallig bunten Tönen wie Pink oder Blau wird es verspielt, eleganter kommen Knotted Bags in Khaki, Erdtönen oder sogar in Schwarz daher. Die Taschen wirken durch die Knüpftechnik in jedem Ton super cool.

Auch hinsichtlich der Form sind Knotted Bags ganz unterschiedlich – von kleinen Henkel- und Schultertaschen bis hin zu großen Totebags und Shoppern ist alles mit dabei. Fashionistas tragen die coolen Taschen schon, und wir sind sicher, sie auch schon bald außerhalb des Webs zu entdecken. Denn neben teuren Exemplaren von namhaften Designer:innen haben auch viele Retailer Knotted Bags in ihren Sommerkollektionen.