Trendfarbe Rot: Herzogin Catherine zeigt uns, wie's geht!

Kaum eine Farbe ist aktuell so beliebt wie Knallrot! Zahlreiche Promis und Royals sind Fan der feurigen Farbe. Ganz vorne mit dabei: Herzogin Catherine.

Vom knalligen All-Over-Look bis zu dezenten Details: Die Trendfarbe Rot liefert uns zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, bei der wirklich jede:r fündig wird. Während wir im Herbst normalerweise auf bedeckte und dunkle Töne setzen, ist es in diesem Jahr das feurige Knallrot, das unsere modischen Herzen erobert hat. Aber wie trägt man diese Statement-Farbe? Herzogin Catherine zeigt uns, wie's geht ...

Trendfarbe Knallrot: Auffällig im Total-Look

Na hallöchen! Wenn wir mit diesem Look nicht alle Blicke auf uns ziehen, wissen wir auch nicht weiter. Herzogin Catherine geht bei ihrem knalligen All-Over-Look in strahlendem Rot in die Vollen und eins steht fest: Es hat sich gelohnt! Zugegeben, für einen knalligen Total-Look mit Kleid oder Hosenanzug braucht es ein wenig Mut, aber richtig kombiniert liefert uns ein rotes Outfit den perfekten Look für das nächste Dinner Date! Tipp: Wer auf die "Hallo, hier bin ich!"-Farbe setzt, sollte es beim Schnitt reduzierter und vor allem klassischer angehen lassen – so wirkt der Look nicht allzu verrückt und ausgefallen.

Bodenständig mit dem Lieblingspiece

Wem der All-Over-Look noch eine Nummer zu viel ist, kann einfach zu seinem persönlichen Lieblingsteil in Rot greifen und es zu gedeckteren Nuancen kombinieren. Auch hier macht uns Kate vor, wie es geht. Ihren knalligen Blazer kombiniert die Herzogin zu einer edlen Bluse in schlichtem Beige und dezentem Schmuck, der nicht ablenkt. Auch bei der Hosenwahl können wir es hier etwas zurückhaltender angehen lassen. Wie wäre es mit einer schwarzen Anzugshose oder etwas legerer mit einer dunkelblauen Jeans? Wichtig: Bei der Signalfarbe sollten wir definitiv auf hochwertige Materialien setzen, damit der Look genauso edel erscheint, wie wir es uns wünschen.

Zurückhaltend mit dem Eye-Catcher

Kleines Piece mit groooßer Wirkung! Es muss nicht immer das lauteste und auffälligste Teil sein, das einen Look zum Hingucker macht. Beim Fußballspiel zeigt uns Herzogin Catherine, wie man einen schlichten Look mit Farbakzenten in Form von verspielten Accessoires direkt aufregender macht. Eine tolle Alternative für alle, die sich mit der auffälligen Farbe erst anfreunden müssen.

