Umfrage: Was Männer wirklich über Modetrends denken

David: "Wenn man ein langes Top oder eine Strickjacke über die Leggings trägt, finde ich es in Ordnung. Aber nur Leggings und dann noch ein bauchfreies Top dazu ist mir too much."



Fabian: "Das Outfit finde ich erstaunlich gut. Vielleicht könnte sie noch die Socken ein bisschen ordnen. Die Mischung aus oben weit und unten eng mag ich. Viele hassen ja diese Ugg-Boots. Ich finde sie okay. Und was mir auch positiv auffällt: Es ist keine Farb-Katastrophe."



Ata: "Finde ich gut. Die Farben passen gut zusammen. Und Leggings mag ich lieber mit Mustern als ohne. Die Kombination aus Schlabberlook oben und eng unten funktioniert."