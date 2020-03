Victoria Beckham: Ihre Looks im Wandel der Zeit

Sie zählte auf der Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry zu den am besten gekleideten Hochzeitsgästen. Victoria Beckham erschien in einer von ihr selbst entworfenen Kreation, die am Dekolletté und an den Armen mit besonderen Details aufwartete. Tiefe Schlitze zierten das nachtblaue Traumkleid in Midilänge. Der blaue Fascinator und die schwindelerregend hohen Heels in orange waren der absolute Hingucker.