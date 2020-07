Darum lieben jetzt alle diese Billig-Sneaker

Sneaker im Lidl-Design waren im Handumdrehen ausverkauft - im Video seht ihr, warum dafür inzwischen im Netz Hunderte von Euro bezahlt werden.

Dass Sneaker-Fans zum Teil unfassbar hohe Summen für besonders stylishe Schuhe bezahlen, ist nichts Neues. Doch in diesem Fall ist der Hype schon ungewöhnlich: Das begehrteste Paar Schuhe der Saison sind nämlich jetzt gerade keine limitierten Designer-Teile, sondern günstige Discounter-Sneaker von Lidl. Die Gelb-Blau gefärbten Kult-Schuhe waren in den Märkten und im Webshop innerhalb kürzester Zeit ausverkauft - und erzielen jetzt im Netz wahre Spitzenpreise. Im Video seht ihr, was die Schuhe so besonders macht, und wieso es so einen Hype um sie gibt!

Verwendete Quelle: RTL.de