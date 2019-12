Festtagslooks: Die schönsten royalen Weihnachtsoutfits

Dass die Queen für ihre intensive Farbwahl bekannt ist, beweist sie auch am ersten Weihnachtstag. Im knalligen All-over-Red Look erschien sie zum Weihnachts-Gottesdienst. Eine auffällige Brosche, Perlenkette und Accesoires in schwarz, wie Handschuhe und Tasche, runden den Look ab. Mit der Weihnachtsfarbe Rot kann man nichts falsch machen.