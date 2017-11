Stylish zur Weihnachtsfeier: Das sind die Outfits der BRIGITTE-Redakteurinnen

Michèle, Familie-Redakteurin: "In dieses Kleid von Boden habe ich mich spontan verliebt! Grün ist sowieso meine Lieblingsfarbe und dann noch dieser Seiden-Crêpe-de-Chine-Stoff, eine Borte aus Samt, ein zartes Blumenmuster und ein raffinierter transparenter Halsausschnitt - ein Traum! Es ist figurbetont, gleichzeitig hat man durch die Ärmel und die Länge bis zu den Waden auch ein bisschen was an, was im Winter ja nicht unwichtig ist. Das gute Stück hat natürlich seinen Preis – aber das ist dann eben mein Weihnachtsgeschenk an mich selbst. Und das zeitlos-elegante Kleid braucht nicht viele Accessoires, da spart man dann wieder etwas ein."





Kleid von Boden, ca. 340 Euro

Armband von Gamefocus, ca. 40 Euro

Tasche von Lenando, ca. 22 Euro

Pumps von Mai Piu Senza, ca. 90 Euro