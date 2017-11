Jetzt schon shoppen! Die coolsten und kuscheligsten Weihnachtspullover

Weihnachtspullis zum Shoppen

An Weihnachten isst man quasi ohne Unterbrechung, macht sich schöne Geschenke, kriegt sich mit der lieben Verwandtschaft in die Haare - und schlüpft irgendwann im Laufe der Feiertage in einen kuscheligen Pulli mit Weihnachtsmotiv. Zumindest in Großbritannien hat der "ugly Christmas sweater" längst Tradition - ihr erinnert euch bestimmt an die Szene aus "Bridget Jones", in der Colin Firth alias Marc Darcy einen blauen Strickpulli mit einem riesigen Schneemann darauf trägt.



Nun sind die schrägen Pullis längst salonfähig geworden und sehen auch auf der Straße top aus. Erst vor Kurzem stieg Lena Gercke ins Weihnachtspullover-Geschäft ein und brachte mit About You eine kleine, aber feine Kollektion heraus. Und die Sweater lassen sich prima auch die Wochen vor Weihnachten tragen.



Einfach einkuscheln in den Weihnachtspullover, Jeans oder Jogginghose dazu tragen - und ein ironisches Grinsen kann angesichts der teilweise ganz schön kitschigen Motive auch nicht schaden.

Also klickt euch durch die Galerie mit Weihnachtspullovern und shoppt sie nach. Eins sei verraten: die ein oder andere Büro-Variante findet ihr in unseren Shopping-Vorschlägen auch!