Dieses tierische Muster zieht jetzt in unseren Kleiderschrank ein

Fashionistas aufgepasst! Unser Lieblingstprint bekommt starke Konkurrenz. Statt beim beliebten Leopardenmuster zu bleiben, setzen Fashionistas jetzt auf einen anderen Animal-Print: Zebrastreifen sind das neue Must-have in unseren Kleiderschränken. Vonn Carolin Gelb

Keine Frage, wir alle sind verrückt nach Fashion-Teilen mit Leo- oder Schlangen-Print. Dennoch haben wir uns ein bisschen an ihnen satt gesehen und wünschen uns jetzt frischen, tierischen Wind in unserer Garderobe. Daher räumen wir die Leo-Teile nach hinten in den Schrank und machen Platz für den neuen Superstar der Animal-Prints.

Ob auf der Hose, dem Pullover oder auf Accessoire. Style-Queens setzten jetzt auf das aufregende Zebramuster und pimpen damit ihre Looks. Dabei müssen wir nicht immer auf das klassische Schwarz-Weiß zurückgreifen, farblich sind uns keine Grenzen gesetzt. Wir zeigen euch, wie ihr das trendige Muster richtig kombiniert.

Ready for Winter

Auf kuschelige Teddycoats greifen wir seit Jahren zurück, weil sie einfach ein tolles Fashion-Statement sind. Doch vor allem mit lässigem Zebra-Print haut er uns um. Mode-Queen Netti Weber stylt den Zebra-Coat zum All-white-Look und setzt ihn damit gekonnt in Szene. Die große Sonnenbrille verleiht dem Look einen extra Coolness-Faktor.

All-over Zebra

Pullover, Hose oder doch lieber nur Accessoires im Zebra-Look? Schwierige Entscheidung? Nicht bei uns! Wir tragen das Trendmuster jetzt im ganzen Outfit. Passende Zweiteiler eignen sich perfekt für den all over Animal-Style und ersparen uns das Zusammenstellen komplizierter Looks. Bei Schmuck und Accessoires halten wir uns dafür gerne zurück – so wirkt das Outfit nicht überladen und wir spielen garantiert in der ersten Fashion-Liga mit.

Kleiner Hingucker

Fashion-Pieces mit dem trendigen Animal-Print sind dir zu extravagant? Dann haben wir die ultimative Lösung. Wir wäre es denn mit Accessoires im Zebra-Look? Diese können dein Outfit jeder Zeit aufwerten, während du nur Basics kombinierst. Der Style wirkt schlicht, besticht aber mit Hinguckern. Wir sind total verliebt in diese kleine Tasche und tragen sie jetzt zu all unseren Outfits.

Farbexplosion

Wie cool! Die Farben des Zebra-Prints sind jetzt so vielfältig wie noch nie. Wie wäre es denn zum Beispiel mit dieser Kombi aus Lila und Weiß? Das macht den ohnehin schon aufregenden Pullover noch auffälliger und er lässt sich trotzdem prima zur Lieblingsjeans stylen. Mode-Bloggerin Sonia Lyson setzt auf einen Ton-in-Ton-Look und bleibt Lila und Weiß treu. Der Akzent im Look sind knallige Schuhe in Grün.

Classy

Der Klassiker mit Animal-Print: Die Bluse mit Leoparden-, Schlangen- oder Zebramuster ist schon ewig in der Modewelt vertreten und wird sie auch so schnell nicht verlassen. Sie ist ein perfekter Allrounder und kann in den verschiedensten Kombinationen gestylt werden. Ob entspannt für den Alltag oder wie hier bei Influencerin Xenia Adots zum romantischen Dinner-Date.

Wild dressed

Auch Kleider bekommen jetzt ein tierisches Upgrade. Ob zu schicken Anlässen oder wie hier lässig mit Pufferjacket und klobigen Boots. Das Zebramuster ist aus dem Kleider-Universum nicht mehr wegzudenken. An diesem Modell lieben wir besonders den Schlitz, er verleiht dem Look einen Hauch Sexyness.

Welches tierische Teil ist dein Favorit? Wir finden, das Zebramuster vollbringt wahre Styling-Wunder!