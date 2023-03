Rebel Wilson wird bei den Oscars 2023 zum Hingucker auf dem Red Carpet . In einem Kleid, das sie schon drei Jahre zuvor zur Verleihung der Academy Awards trug – als sie 36 Kilo mehr auf die Waage brachte.

Jahr für Jahr liefert die Oscar-Verleihung in Los Angeles aufregende Hingucker-Looks und Bilder, die um die Welt gehen. Am vergangenen Montag (13. März 2023) begeistert Rebel Wilson, 43, in einem goldenen Paillettenkleid von Jason Wu. Ein Dress, das den Fans der Schauspielerin bekannt vorkommt.

Rebel Wilson: Sie trägt altes Kleid zu den Oscars – mit neuer Figur

Schon vor drei Jahren war Rebel Wilson in der gold schimmernden Robe ein absoluter Eyecatcher auf dem roten Teppich der Oscars. Bei dem Wow-Dress von 2020 handelt es sich um genau das Modell, das Rebel auch in diesem Jahr auf dem Red Carpet der Vanity Fair After-Show-Party der Oscars trug. "Ich trage nachhaltig mein Jason-Wu-Kleid von den Oscars 2020 nochmal", schreibt der Pitch-Perfect-Star zu einem Video auf Instagram. Für ihren schillernden Auftritt im goldenen Dress musste Rebel jedoch einige Änderungen vornehmen lassen, denn die Schauspielerin hat sich optisch stark verändert.

36 Kilo Gewichtsverlust in 18 Monaten

In den letzten Jahren machte Rebel Wilson vor allem durch ihren immensen Gewichtsverlust Schlagzeilen. Ganze 36 Kilo hat die Schauspielerin in 18 Monaten abgenommen. Grund dafür sei vor allem ein gesünderer Lebensstil sowie eine gesündere Ernährung. Das Kleid von 2020 musste vor seinem großen Red-Carpet-Comeback also stark angepasst werden. Am Rücken wurde sich von mehreren Zentimetern Stoff verabschiedet. Danach passt das Kleid auch heute noch wie angegossen und sieht an der Schauspielerin umwerfend aus.

Rebel Wilson. © imago images

Fans feiern sie für nachhaltige Entscheidung

Rebels Kleiderwahl trifft vor allem in den sozialen Netzwerken auf positive Resonanz. "Du siehst so großartig aus! Es wäre eine Schande, das Kleid nur ein Mal zu tragen", schreibt eine Follower:in unter das Video, das Rebel mit ihrer Verlobten Ramona Agruma zeigt. "Wunderschön! Ich wünschte, es würden mehr Menschen ihre Abendkleider und Klamotten mehrfach tragen. Macht doch total Sinn!", kommentiert ein anderer Fan. Oscars 2023: Die schönsten Pärchen-Auftritte

Mit süßer Begleitung auf dem Red Carpet

Nicht nur modisch landet Rebel aktuell einen Volltreffer nach dem anderen. Auch privat läuft es bei der Schauspielerin so richtig rund. Im Juni letztes Jahres stellt sie der Welt erstmals Ramona Agruma. Nur wenige Monate später die nächsten Neuigkeiten: Die Schauspielerin und die Modedesignerin werden Eltern einer Tochter. Zum krönenden Abschluss folgt die Verlobung Ende Februar. Verliebt zeigt sich das Paar auf dem roten Teppich und es scheint nicht nur zwischenmenschlich sondern auch optisch perfekt zu harmonieren.

Ramona Agruma und Rebel Wilson. © imago images

Dieser Artikel ist ursprünglich auf GALA.de erschienen