Im Herbst tragen wir Tweed! So stylst du den Fashion-Liebling

View this post on Instagram

Graphic strass and beads braiding adorns precious tweeds — the CHANEL Fall-Winter 2020/21 Haute Couture collection, photographed by Mikael Jansson. See all the looks on chanel.com #CHANELHauteCouture #CHANEL @Le19M #Le19M @Lesage #Lesage @MikaelJansson @RianneVanRompaey