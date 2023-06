Ü50-Sommermode: Fünf Trends, die in jedem Alter funktionieren

Verona Pooth in einem traumhaften Sommerkleid.

Auffällige Kleider, schmeichelhafte Schnitte und knallige Farben – diesen Sommer lassen wir es modisch krachen. Und zwar unabhängig vom Alter – wie diese Trendsetterinnen zeigen!



Felina Wellner

Auffällige Sommer-Mode ist nur was für junge Mädels? Quatsch! Diese Promi-Damen haben alle die 50er-Marke überschritten und beweisen: Die Sommertrends 2023 sind echte Hingucker – ganz unabhängig vom Alter. Wir zeigen euch unsere absoluten Urlaubs- und Sommer-Favoriten!

Sommermode Ü50: Fünf Trends, die jedem Alter stehen

1. Der Klassiker: blumige Kleider

Lieselotte Reznicek verleiht dem Sommer modischen Ausdruck. © Photopress Müller / imago images

Wilde Muster und auffällige Farben: Ebenso wie der Look von Verona Pooth, 55, (oben) schreit auch der von GNTM-Teilnehmerin Lieselotte Reznicek, 67, absolut nach Sommer! Klassische Blumenmuster in verschiedenen Stilen versprühen sommerliches Flair, der leichte Stoff umfließt ihren Körper und schafft eine schöne Taille.

2. Haut zeigen dank Off-Shoulder-Ausschnitt

Übersteigen die Temperaturen eine gewisse Gradzahl, verzichten wir gerne auf enganliegende, schwere Materialien. Der transparente Stoff und das auffällige Muster ihrer Off-Shoulder-Bluse lassen Monica Bellucci, 58, strahlen. Außerdem passen freigelegte Schultern ganz hervorragend in die schöne Jahreszeit.

Perfekt für den Sommer: Monica Bellucci trägt eine Bluse – aus transparentem Stoff und locker geschnitten. © Maria Laura Antonelli / imago images

Ob wie hier zur lässigen Bluse oder zum figurbetonten Dress: Ketten kommen bei schulterfreien Looks besonders gut zur Geltung.

3. Auf Streife

Cate Blanchett, 54, zeigt an der Seite ihres 40 Jahre jüngeren Schauspielkollegen, dass Streifen nicht nur was für Kinder sind. Die erfahrene Schauspielerin wählt einen Streifen-Look von Kopf bis Fuß. Der lässige Schnitt und die filigranen Streifen haben etwas maritimes und passen perfekt an die französische Riviera. Glitzernde Stickereien und Gürtel werten den Style auf.

Ein Schauspiel- und Modeduo: Cate Blanchett (54) und Aswan Reid (11) bei den Filmfestspielen in Cannes. © imago images

Für noch wärmere Tage empfiehlt sich eine ähnliche Kombi in kurz. Das Oversize-Hemd sollte dann offen getragen werden, damit es nicht die Hose verschluckt. Auch etwas breitere Streifen eignen sich für einen modischen Sommerstyle.

4. Blumiges Spitzenkleid

Julianne Moore, 62, trägt ein schwarzes Kleid aus Spitze. Was im ersten Moment nicht unbedingt nach einem Sommer-Look klingt, wird mit sommerlichen Accessoires wie Sonnenbrille, Strohtasche und offenen Schuhen an die wärmeren Tage angepasst. Dank der Knopfleiste kann das Kleid auch als stylischer Überwurf zu Bademode fungieren.

Julianne Moore wählt einen niedlichen Look für die Filmfestspiele in Venedig. © Marc Piasecki / Getty Images

Beliebt sind diese Kleidchen auch in Weiß – dann wirken sie besonders sommerlich. Einen neuen Dreh bekommt der Look zudem, wenn knallige Farben darunter getragen werden. Pink-, Grün- oder Gelbtöne blitzen dann stilvoll unter dem gehäkelten Material hervor.

5. Die besten Anzüge für den Sommer

Zweiteiler sind zeitlos und Pastelltöne angesagt – in Kombination ergibt sich ein stimmiger Look. Für den Sommer setzen wir auf eine Variante aus leichtem Material wie Leinen. Maria Furtwängler, 56, und Heike Makatsch, 51, beweisen zudem: Shirts statt Bluse tun dem leichten Sommer-Style gut.