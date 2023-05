Übergangsjacken: Diese 5 Trend-Modelle braucht ihr jetzt unbedingt

von Julia Koschel Übergangsjacken sind perfekt für diese Saison geeignet. Mit ihnen seid ihr für warme Sonnenstrahlen ebenso gerüstet wie für frische Winde oder gelegentliche kurze Schauer. Fünf Modelle liegen dabei im Jahr 2023 voll im Trend. Wir stellen sie euch vor.

Übergangsjacken sind gerade bei wechselhaften Wetterlagen ein Segen. Mit welchem Modell ihr im 2023 im Trend liegt? Ganz einfach – wir haben euch fünf angesagte Modelle mitgebracht. Mit ihnen seid ihr nicht nur gut angezogen, sondern könnt euren Look entweder perfekt unterstreichen oder gekonnt brechen – für einen aufregenden, modischen Touch. Welche Übergangsjacke ist euer Favorit?

Übergangsjacken: 5 Trend-Modelle fürs Jahr 2023

Bomberjacken

Sie sind in den letzten Jahren immer nur kurzzeitig von der Mode-Bildfläche verschwunden: Bomberjacken. Im Jahr 2023 sind sie einmal mehr zurück. Ob in klassischem Schwarz oder Khaki oder doch lieber in auffälligem Pink oder Grün ist dabei allein abhängig von eurem Geschmack. Ein lässiger Streetstyle gelingt euch damit ganz einfach mit Jeans und T-Shirt; femininer wird es mit einem sommerlichen Blümchenkleid als gekonnter Stilbruch.

Teddy-Fleece

Selbst an den schönsten Tagen kann schnell mal eine Brise aufkommen oder am Abend die Temperatur entscheidend sinken. Dann kommt eine Übergangsjacke aus Teddy-Fleece genau richtig. Kuschel gibt sie euch genügend Wärme und sorgt bei jeglicher Kombination zur Jeans oder zum Kleid für einen entspannten Look. Ob ihr dabei zu einem schönen Cremeweiß oder einem farblichen Hingucker greift, ist ganz einfach Geschmackssache. Im Trend liegt ihr mit einer dieser Übergangsjacken sowieso.

Trenchcoat

Der Trenchcoat kommt und geht am Modehimmel. 2023 liegt er einmal mehr voll im Trend. Kein Wunder: Mit seinem klassischen Schnitt lässt er sich vielseitig kombinieren. Ob zu einer zerrissenen Mom-Jeans und T-Shirt für einen coolen Stilmix oder zu einem Business-Outfit für einen eleganten Look – ein guter Trenchcoat begleitet euch in allen Lebenslagen. Klassische Töne wie Beige und Schwarz geben euch den meisten Spielraum beim Kombinieren; leuchtende Farben oder zarte Pastelltöne setzen farbige Akzente bei ansonsten schlichten Outfits und sorgen für Frühlingsgefühle.

Blazer

Blazer haben schon lange ihr spießiges Image abgelegt. 2023 sind sie erneut angesagt. Denn als Übergangsjacken halten sie kleinere Brisen ab, ohne das gesamte Outfit zu überdecken. Im Gegenteil. Mit dem passenden Blazer – gern in Oversize oder einem Pastellton – könnt ihr euren Look zusätzlich unterstreichen oder aus einem lässigen Jeansoutfit eine coole casual-business Kombination machen.

Steppjacke 2.0

Steppjacken hatten bisher nicht unbedingt den Ruf, modern und trendig zu sein. Nicht umsonst bezeichnet man diese Übergangsjacken auch gern mal als "Granny Coats" ("Omajacken"). Seit letztem Jahr ist damit Schluss und entsprechende Modelle 2023 angesagter denn je! Gesteppte Übergangsjacken liegen im Trend und werden neu interpretiert. Dabei müssen es nicht immer klassische Karomuster sein. Auch Rauten und amorphe Formen sind in diesem Jahr gern gesehen. Besonders passend: Pastelltöne, Pink, Himmelblau und Zitronengelb.

