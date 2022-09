von Pia Goward Ihr wollt bei euren Schuhen auf vegane Sneaker umsteigen? Dann haben wir jetzt 7 Marken für euch, die faire Turnschuhe ohne tierische Materialien produzieren.

Vegane Sneaker werden immer beliebter, denn die tierfreundliche Lebensweise beschränkt sich mittlerweile nicht nur auf die Lebensmittelindustrie. Auch Kleidungsstücke wie Taschen oder Schuhe gibt es jetzt in vegan und verzichten somit auf die Verwendung von Tierhaut. Stattdessen werden die Sneaker aus Kunstleder oder synthetischen Stoffen hergestellt. Wir zeigen euch, welche Sneaker zu 100 Prozent vegan sind.

7 Marken für vegane Sneaker

adidas

Affiliate Link -19% adidas Originals "SUPERSTAR VEGAN " Sneaker Jetzt shoppen 80,99 € 100,00 €

Mit adidas macht ihr nie etwas falsch! Besonders, da die Marke jetzt auch vegane Alternativen zu ihren ikonischen Sneakers herstellt, wie unter anderem die Superstars, Stan Smiths oder die Continentals im 80s Design. Gerade Letztere feiern momentan einen richtigen Hype, wenn es um Styling geht, denn die klassischen Sneaker kombiniert ihr ab sofort wieder mit weißen Tennissocken und einem Sport-Outfit oder Jeansshorts.

Reebok

Affiliate Link Reebok Sneaker "Club C 85" Jetzt shoppen 84,90 € 84,90 €

Auch bei Reebok hat man es sich zur Aufgabe gemacht, den Kund:innen vegane Sneaker bieten zu wollen. Die Club C85 gibt es in diversen Farben, unter anderem Schwarz, Weiß oder mit Farbtupfern in Gelb, Grün oder Rot an der Hacke oder entlang der Sohle. Was das Styling angeht, könnt ihr auch diese Sneaker mit weißen Socken kombinieren und beispielsweise ein mit Blumen bedrucktes Sommerkleid tragen, das flatterhaft um eure Beine weht und den Look somit etwas weicher und leichter macht.

Buffalo

Buffalo bringen wir oft mit den typisch klobigen Turnschuhen in Verbindung, die in den 90ern und Anfang der 2000er aus den Schuhschränken nicht mehr wegzudenken waren. Doch gute 20 Jahre später zeigt sich, dass die Marke auch mehr kann als nur klobig. Die bunten Sneaker Rse V2 sind der perfekte Begleiter für den Sommer, was vor allem an den fröhlichen Farben liegt. Mit der Mischung aus Pink, Flieder, Beige und Weiß könnt ihr jedes Outfit aufregender gestalten. Getragen werden kann dazu beispielsweise eine weite Jeans und ein weißes, hochgeschlossenes T-Shirt. Dazu leichter Goldschmuck und fertig ist das Sommer-Outfit.

Lascana

Affiliate Link LASCANA Sneaker Slip On aus elastischem Mesh Material und ultraleichter Sohle vegan Jetzt shoppen 44,99 €

Für Unterwäsche und Bademode ist Lascana bereits bekannt, doch das Label macht auch vegane Sneakeraus elastischem Mesh. Und das hat seine Vorteile, denn durch die Flexibilität des Stoffs ist ein Drücken des Schuhs ausgeschlossen. Langen Spaziergängen steht somit nichts mehr im Weg und das Praktische ist; die Sneaker sind schnell angezogen, denn es sind Slip Ons.

Veja

Die französische Marke Veja ist beliebt für ihre große Auswahl an veganen Sneakers. Dazu zählen unter anderem die Modelle V-10, Sdu Alveomesh und Condor 2, die allesamt ohne tierische Produkte hergestellt wurden. Das Unternehmen verzichtet jedoch auch bei seinen nicht veganen Schuhen auf neue Kunststoffe und nutzt lieber recycelte Ware oder solche biologischen Ursprungs.

Nine to Five

Affiliate Link NINE TO FIVE Runner #florida Jetzt shoppen 119,00 €

Bei Nine to Five achtet man auf hohe Qualität und das schon ab der Materialbeschaffung. Durch die aus Europa stammende Handarbeit wird an CO2-Ausstößen gespart, viele Materialien wurden recycelt und somit wiederverwendet und auch der Umgang miteinander ist laut eigenen Angaben fair und sozial. Mit ihrer Auswahl von schlichten Sneakers bis hin zu Runners bietet die Marke so einiges, um verschiedenen Geschmäckern gerecht zu werden.

Ethletic

Affiliate Link Ethletic Unisex Sneaker Lo Fair Sneaker Root II just White, vegan Jetzt shoppen 102,90 €

Ethletic startete in den späten 90ern zunächst mit der Herstellung nachhaltiger Fußbälle, fokussierte dann aber im Laufe der Jahre auch auf die Produktion von Turnschuhen. Die Marke gibt an, seine Belegschaft in Pakistan mit größtem Respekt zu behandeln, was sich unter anderem dadurch zeigt, dass bei jedem Einkauf ein Trinkgeld an den oder die Näher:in gegeben werden kann. Fußballschuhe müsst ihr hier aber nicht erwarten, denn die Marke stellt ganz klassische vegane Sneaker her, die zu jedem Outfit passen und einem ein gutes Gewissen verschaffen.

Superdry

Affiliate Link Superdry Damen VEGAN Retro Sleek Trainer Sneaker Jetzt shoppen 79,99 €

Die Vegan Retro Sneaker von Superdry reihen sich von ihrem Design her in die Reihe der Retro Sneaker von adidas und Reebok ein – und sind somit die idealen Turnschuhe für den Alltag. Wie bei jedem veganen Sneaker wurden auch hier keine tierischen Produkte verwendet. Zudem wurden 172 Kontrollen durchgeführt, die allesamt bestanden wurden. Außerdem sind die Turnschuhe auch noch Vegan Society zertifiziert!

Vegane Sneaker für Männer

Affiliate Link adidas VS Pace, Herren Basketballschuhe, Blau (Collegiate Navy/Core Red S17/Ftwr White) Jetzt shoppen 46,99 €

Frauen werden von der Fashion-Welt mit unzähligen Design beinahe überschüttet. Männer hingegen haben da manchmal weniger zur Auswahl. Beschweren können sie sich dennoch nicht, schließlich gibt es mittlerweile viele Turnschuhe als Unisex-Variante und Marken wie Reebok und adidas stellen zudem extra für die Männerwelt ebenfalls vegane Sneaker her.

Vegane Sneaker für Kinder

Affiliate Link -18% adidas Stan Smith EL Sneaker, Cloud White/Cloud White/Green Jetzt shoppen 44,99 € 55,00 €

Kinder kommen übrigens auch nicht zu kurz. Schließlich produzieren Labels wie adidas nicht nur Schuhe für Frauen und Männer, sondern auch für Kinder. Genauso verhält es sich auch bei den veganen Varianten, denn die Stan Smith gibt es auch aus Materialien ohne tierischen Ursprung.

Wie erkenne ich vegane Sneaker?

Wie vegan ein Sneaker tatsächlich ist, hängt von den Herstellerangaben ab. Denn die weisen am besten darauf hin, dass es sich bei dem Schuh um ein zu 100 Prozent veganes Produkt handelt. Ist dieser Hinweis nicht vorhanden, könnt ihr beim Hersteller direkt nachfragen. Es kommt nämlich vor, dass der verwendete Kleber Spuren von tierischen Rückständen wie Milch, Sehnen, Knochen und Tierhaut haben kann. In diesem Fall ist das Produkt nicht vollständig vegan.

Wie putze ich meine Schuhe richtig?

Vegane Sneaker sind bei der Pflege nicht großartig anders zu behandeln als nicht-vegane Schuhe, kurz CWL – also Corn Waste Laminate. Das ist die vegane Alternative zu Leder und braucht nur ein feuchtes Tuch und milde Seife, um geputzt zu werden.

Mesh oder Textil sollte mithilfe von kaltem Wasser, milder Seife und einer Bürste gesäubert werden. Arbeitet die Flecken sanft und langsam heraus und achtet darauf, dass keine Wasserflecken entsteht. Hin und wieder hilft alternativ auch ein gewöhnlicher Radiergummi gegen kleine Flecken.

Bei einer leichten Staubschicht, die keine größeren Flecken auf den Turnschuhen hinterlassen hat, kann eine weiche Bürste helfen, mit denen ihr den Schmutz entfernt.

Für die Sohle könnt ihr ebenfalls mit Wasser, einer Bürste und Seife arbeiten, ein Schmutzradierer hilft aber auch.

Affiliate Link Schmutzradierer für hartnäckige Flecken Jetzt shoppen 9,99 €

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.