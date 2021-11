von Hannah Lutterbach

Am Sonntagabend, 28. November 2021, gaben Sprecher von Louis Vuitton den Tod von Kreativdirektor Virgil Abloh bekannt. Der Designer der Männerabteilung verstarb nach zweijähriger Krebserkrankung. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Stationen der steilen Karriere eines außergewöhnlichen Talents.

Es ist der Verlust einer der größten Modeschöpfer unserer Zeit. Mit nur 41 Jahren verstirbt Designer Virgil Abloh an Krebs. Die Modewelt trauert um einen Visionär, der nicht nur mit seinen Designs, sondern auch mit dem, wofür er stand, inspirierte. Während seiner 15-jährigen Karriere veränderte der Pionier die Fashion-Szene nachhaltig. Er hinterlässt ein Erbe, das nie vergessen wird.

Der Launch von Off-White

2012 gründet Virgil Abloh sein erstes eigenes Label "Pyrex Vision". Kurze Zeit später entscheidet er sich für ein Rebranding und benennt es um. Es ist die Geburtsstunde von "Off White", einem Label, das die Grenzen zwischen Luxus und Streetwear auf bisher nie da gewesene Art verwischt. Innerhalb kürzester Zeit wird das Label zu einem der begehrtesten der Welt.

"The Ten"

2017 launcht Off-White eine gemeinsame Kollektion mit Schuh-Gigant Nike. Die "The Ten"-Kollektion beinhaltet bis heute einige der begehrtesten Sneaker der Welt. Wer ein Paar ergattern wollte, musste schnell sein, denn die Modelle waren binnen weniger Sekunden ausverkauft. Auf Portalen wie Ebay und Co. schossen die Preise teilweise auf das Zehnfache (!) des ursprünglichen Wertes.

Basketballer JR Smith bei den 2018 NBA Eastern Conference Finals. © Gregory Shamus / Getty Images

Serena Williams' Tennis-Tutu

Diese Bilder gingen um die ganze Welt – und steigerten die Bekanntheit Ablohs noch einmal. Serena Williams lief bei den US-Open 2018 in einem Tutu aus der Hand von Virgil Abloh aufs Tennisfeld – eine direkte Message an den französischen Tennisverband FFT, der ihr verboten hatte, bei den French Open einen Catsuit zu tragen. Beide Persönlichkeiten sind bekannt dafür, sich nichts sagen zu lassen. Mit dem Tutu-Look schufen sie einen Moment, den man auch als Sportmuffel nie vergessen wird.

Ablohs Debüt bei Louis Vuitton

Die News, dass Virgil die kreative Direktion der Männerabteilung von Louis Vuitton übernehmen würde, schlug ein wie eine Bombe. Als erster Schwarzer Kreativdirektor der Luxusbrand und einem der wenigen People of Color an der Spitze eines französischen Modehauses schreibt er Geschichte. Er inspiriert mit seiner einzigartigen Erfolgsgeschichte Menschen auf der ganzen Welt. Seine emotionale Debütshow im Sommer 2018 ging nicht nur wegen der Designs, sondern auch wegen einer Frontrow der Extraklasse viral. Einer seiner größten Unterstützer ist Rapper Kanye West, 44, der dem Designer nach seinem Debüt voller Stolz in die Arme fiel.

Models auf dem Laufsteg der Louis Vuitton Spring Summer 2019 Modenschau in Paris. © Pascal Le Segretain / Getty Images

Ikea x Virgil Abloh

Doch nicht nur mit Klamotten und Schuhen setzt Virgil neue Maßstäbe: Die Kooperation von Off-White mit dem schwedischen Möbelhaus Ikea aus dem Jahr 2019 gehört zu den erfolgreichsten Kooperationen der Welt. Die Teppiche im typischen Off-White-Stil waren innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft und werden bis heute für mehrere Tausende von Euro auf Portalen wie Ebay verkauft.

Thimothèes Geschirr

Timothée Chalament, 25, gehört zu den stylischen Promis der Welt. Sein avantgardistischer Stil sorgt immer wieder für Überraschungsmomente auf dem roten Teppich. Während seine Kollegen bei der "Golden Globes"-After-Party 2019 in Anzug und Krawatte erscheinen, setzt Timothée – sie lesen richtig – auf ein Geschirr. Ein futuristisches Design aus der Feder Ablohs, das die Red-Carpet-Mode nachhaltig prägte.

Timothée Chalamet bei einer Golden Globe Awards After Party in Los Angeles. © Emma McIntyre/ / Getty Images

Hailey Biebers Hochzeitskleid

Auch Justin Bieber und Hailey Bieber sind große Fans der extravaganten Designs Ablohs. Für die Hochzeit der beiden fertigte Vigil Abloh eine besondere Hochzeitskleid-Kreation an. Besonderes Highlight: der Schleier mit dem Schriftzug "Til Death Do Us Part" (zu Deutsch: "Bis dass der Tod uns scheidet.". "Virgil hat die Art, wie ich Streetstyle und Mode betrachte, komplett verändert … Ich hatte das Gefühl, dass er mich immer anfeuert", schreibt das Model in Gedenken an den verstorbenen Designer auf ihrem Instagram-Account.

Verwendete Quellen: eigene Recherche, instagram.com.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf gala.de.