Design trifft Comfort

Die elegante Antwort auf beanspruchte Füße, die es dennoch glamourös mögen. Die Pumps in "Ballroom Pink 36" sind nicht nur ein farbliches Statement, sondern durch die Hallux Comfort-Polsterung am gesamten Fuß auch noch äußert bequem. Drückende Nähte? Fehlanzeige. On top lässt es sich auf den mit Leder bezogenen Absätzen auch noch gut laufen. Von LaShoe, kostet ca. 170 Euro.

